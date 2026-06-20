Jericó y otros siete municipios colombianos fueron postulados a ‘Best tourism village 2026’ de ONU Turismo

“En esta edición participaron 27 municipios de 13 departamentos, con propuestas que reflejan la diversidad, riqueza y compromiso de los territorios rurales colombianos. Luego de una revisión de requisitos habilitantes, una evaluación técnica y una valoración cualitativa, fueron seleccionados ocho que avanzarán hacia la postulación oficial internacional, bajo el liderazgo del equipo técnico del Ministerio ”, sostuvo la ministra de Comercio, Diana Morales .

Ocho municipios de seis departamentos representarán a Colombia en la postulación oficial a los Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo , tras una convocatoria nacional que recibió 27 candidaturas de 13 departamentos convocada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Los elegidos fueron los municipios de Consacá ( Nariño ) , ubicado a la sombra del volcán Galeras con cafetales entre nubes y artesanías en paja toquilla; Jericó (Antioquia) , una población situada entre montañas de la cordillera Occidental con balcones floridos, tradición cafetera y patrimonio arquitectónico; y Marulanda (Caldas), con páramos eternos, tradición ovina y esencia de arriería.

Además de Norcasia (Caldas), cuyo paisaje incluye una zona selvática, el atractivo de su cacao y el turismo comunitario en el corazón de ese departamento; Paicol (Huila), llamada “La Puerta del Viento”, con cavernas, cacao y Semana Santa viviente; Sesquilé (Cundinamarca), a orillas de la Laguna de Guatavita con leyenda de El Dorado y páramos protectores de agua.

Se sumaron también El Peñón (Santander), rodeada de cavernas, flor de paz y tranquilidad rural; y Usiacurí (Atlántico), considerado cuna del fique, la poesía de Julio Flórez y arte urbano.

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Algunos de los seleccionados participaron en ediciones anteriores y retornan tras fortalecer sus procesos. La evaluación se basó en nueve criterios de ONU Turismo: recursos naturales y culturales, promoción cultural, sostenibilidad económica, social y ambiental, cadena de valor turística, gobernanza, infraestructura, salud y seguridad, además de la capacidad para proyectar atributos propios ante el mundo.

“Este proceso reafirma el compromiso del Gobierno de las Oportunidades del presidente Gustavo Petro con el turismo rural como herramienta de desarrollo, protección del patrimonio y construcción de paz desde los territorios”, agregó Morales.

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