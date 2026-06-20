Jericó y otros siete municipios colombianos fueron postulados a ‘Best tourism village 2026’ de ONU Turismo

Ocho municipios de seis departamentos representarán a Colombia en la postulación oficial a los Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo, tras una convocatoria nacional que recibió 27 candidaturas de 13 departamentos convocada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
“En esta edición participaron 27 municipios de 13 departamentos, con propuestas que reflejan la diversidad, riqueza y compromiso de los territorios rurales colombianos. Luego de una revisión de requisitos habilitantes, una evaluación técnica y una valoración cualitativa, fueron seleccionados ocho que avanzarán hacia la postulación oficial internacional, bajo el liderazgo del equipo técnico del Ministerio”, sostuvo la ministra de Comercio, Diana Morales.
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