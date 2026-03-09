Gerente y fundador de aerolínea fue el accidentado en helicóptero en Caldas, Antioquia

El girocóptero que se accidentó el pasado fin de semana en la vereda La Miel, de Caldas, era tripulado por el fundador de una histórica aerolínea de vuelos chárter que opera desde el aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín. El piloto, de 61 años, resultó ileso del siniestro aéreo, debido a que lo pudo controlar mientras se siniestraba.
El accidente se registró sobre la 1:30 de la tarde del pasado sábado, en este sector de la zona urbana de Caldas, cuando el capitán Jorge Alberto Campillo, gerente y fundador de la empresa Searca, estaba haciendo unos sobrevuelos por el Suroeste antioqueño como parte de un viaje recreativo.