“Hay congresistas que en Antioquia son antipetristas y en Bogotá son más petristas que los hijos del presidente”

Tras su aspiración a la Gobernación de Antioquia en las elecciones regionales pasadas, el expresidente del Congreso, Juan Diego Gómez, aspira a regresar al Senado por el Partido Conservador. El político antioqueño asegura que su retorno responde a la necesidad de una oposición con “experiencia, conocimiento y carácter” ante los actuales desafíos del Gobierno Nacional y la falta de gestión en proyectos clave para el departamento.
Le puede interesar: ¿Se viene remezón? Así están las cuentas en la Cámara por Antioquia
¿Por qué decidió regresar al Senado después de haber renunciado para aspirar a la Gobernación de Antioquia?
“Terminé mi periodo como presidente del Congreso con mucha preocupación por lo que podría suceder con el actual Gobierno Nacional, por lo que decidí suspender mi labor legislativa por un tiempo. Entre tanto se presentó la candidatura a la Gobernación; hoy siento que debo volver porque Colombia necesita un Congreso con experiencia, conocimiento y carácter. Lamentablemente, el papel de control político y de oposición frente a los numerosos escándalos de corrupción ha sido prácticamente leve e incluso nulo”.