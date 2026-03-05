“Hay congresistas que en Antioquia son antipetristas y en Bogotá son más petristas que los hijos del presidente”

Tras su aspiración a la Gobernación de Antioquia en las elecciones regionales pasadas, el expresidente del Congreso, Juan Diego Gómez, aspira a regresar al Senado por el Partido Conservador. El político antioqueño asegura que su retorno responde a la necesidad de una oposición con “experiencia, conocimiento y carácter” ante los actuales desafíos del Gobierno Nacional y la falta de gestión en proyectos clave para el departamento. Le puede interesar: ¿Se viene remezón? Así están las cuentas en la Cámara por Antioquia ¿Por qué decidió regresar al Senado después de haber renunciado para aspirar a la Gobernación de Antioquia? “Terminé mi periodo como presidente del Congreso con mucha preocupación por lo que podría suceder con el actual Gobierno Nacional, por lo que decidí suspender mi labor legislativa por un tiempo. Entre tanto se presentó la candidatura a la Gobernación; hoy siento que debo volver porque Colombia necesita un Congreso con experiencia, conocimiento y carácter. Lamentablemente, el papel de control político y de oposición frente a los numerosos escándalos de corrupción ha sido prácticamente leve e incluso nulo”.

Usted mencionó que se retiró en su momento por temor. ¿A qué se refería exactamente? “Sentí que el país podía caer en manos de la izquierda, como finalmente sucedió, y consideré que estar en el Congreso bajo un gobierno de esta índole sería un ejercicio complejo. Aproveché estos años para dedicarme a mi familia, mi salud y mis asuntos personales, pero hoy regreso recargado de energía y lleno de experiencia para servir al país”. Es común que los políticos con poder regional dejen a alguien encargado de su curul. Usted respaldó en su momento a Andrés Felipe Jiménez, pero hoy están distanciados. ¿Qué ocurrió? “Nuestra política no es de personas; es un ejercicio de equipo con más de 30 años de trayectoria y una curul que ha pertenecido al Partido Conservador en El Santuario (Antioquia), por más de un siglo. Aunque actualmente no estemos juntos, se trata de un asunto familiar que confío superaremos tras las elecciones”. Se dice que algunos congresistas conservadores actúan como ‘petristas’ en Bogotá y como ‘antipetristas’ en Antioquia. ¿Es una práctica real en su partido? “Es un hecho. En el Senado hay tres o cuatro congresistas marcadamente petristas que en Antioquia se presentan como defensores del departamento, pero en Bogotá son más petristas que los propios hijos del presidente, y muchos representantes a la Cámara. El caso más claro fue el de Carlos Andrés Trujillo, quien, siendo presidente del Partido Conservador, lo llevó a ser partido de gobierno, lo cual fue una vergüenza para los conservadores y para los antioqueños”. ¿Cree que los electores castigarán esta ambigüedad del Partido Conservador en las urnas? “Siento que ya hubo un castigo en las pasadas elecciones regionales; la votación cambió y los ciudadanos se manifestaron. Hoy, los electores premian la coherencia. Yo he sido opositor desde la campaña electoral, enfrentando las narrativas del llamado ‘estallido social’ que, a mi juicio, instrumentalizaron a grupos como los estudiantes a quienes les hicieron conejo con sus promesas”. ¿Basta con ser antipetrista para hacerse elegir o hay que tener algo más? “Jamás en la vida. De ninguna manera. No vamos a construir una campaña hablando mal del actual gobierno, vamos a construir una campaña con propuestas”.

¿Cuáles? “Queremos ser la voz de los campesinos. Queremos que esa denominación de ser una de las reservas alimentarias del mundo la podamos convertir en una herramienta que podamos monetizar a favor de los pequeños productores: asistencia técnica, créditos blandos y canales de comercialización. También queremos trabajar en modificar la política pública de discapacidad donde sea tenido en cuenta el cuidador, que casi siempre es una mujer del hogar; allí necesitamos que esas personas tengan la mano del Estado. Queremos trabajar por los adultos mayores, apoyar y trabajar con las mujeres en condición de vulnerabilidad; y trabajar con los emprendedores; se pueden integrar estos en planes una gran política social para que tengamos mejores oportunidades para esta gente”. En cuanto al departamento y los proyectos que Antioquia está esperando, ¿sobre eso qué tiene? “Tenemos que trabajar en que Antioquia vuelva a tener una bancada fuerte que no se vaya a entregar al Gobierno, que haga que el Gobierno Nacional vuelva a mirar Antioquia con generosidad. El Túnel del Toyo, Pacífico 1, el Metro de la 80, el Tren del Río y los puertos de Urabá necesitan ser una realidad; hay que hacer que el gobierno vuelva a mirar generosamente a Antioquia, que produce casi el 40% de los ingresos totales de la Nación”. ¿Usted cómo ve el panorama de los partidos en la actual contienda? “Veo que hay un silencio cómplice de los partidos tradicionales, entre ellos el Partido Conservador y el Liberal. Creo que los ciudadanos debemos activar un voto sanción y un voto crítico contra los partidos tradicionales para que asuman una posición. Es la mejor manera de decantar esa gran lista de candidatos y llevarla a tener dos o tres opciones únicamente para la primera vuelta presidencial”.