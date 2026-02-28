¿Se viene remezón? Así están las cuentas en la Cámara por Antioquia

Una reconfiguración como la que se vivió en la Asamblea y en el Concejo de Medellín en las pasadas elecciones territoriales podría repetirse en estos comicios para la Cámara de Representantes en Antioquia.
Desde los diferentes partidos que se están midiendo el aceite en estos comicios, la sensación de que bancadas como las de los partidos Liberal y Conservador puedan perder representación en el legislativo y ese campo lo ganen nuevos movimientos que incursionaron en esta contienda está latente.
Aunque todavía falta una semana de campaña, y en las calles los candidatos están intensificando su ofensiva, muchos ya están haciendo cuentas de un remezón.
En las encuestas de intención de voto realizadas este mes, como una elaborada por la firma AtlasIntel para la revista Semana, Antioquia se ratificó para estos comicios como una de las zonas del país– junto con los Santanderes y el Eje Cafetero– que más se están inclinando nuevamente hacia la derecha.