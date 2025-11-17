Justicia para Odín: condenan a hombre que acabó con la vida de un cachorrito de 2 meses en Antioquia

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
De “crimen de guerra” a “no sabíamos”: petrismo se acomoda con el bombardeo
a menores de edad
Temas recomendados
El análisis de la publicación inglesa proyecta un 2026 marcado por tensiones geopolíticas, riesgos económicos y un sistema internacional cada vez más inestable
Alias Piña se encontraba dentro del establecimiento cuando un motorizado le disparó en varias ocasiones en frente de su novia. Murió en un centro asistencial. Había sido condenado a 35 años de cárcel por homicidio.
Una mejora que contrasta con las brechas que aún persisten en varias regiones del país, donde la incidencia nacional es del 15,4%, según la tercera edición del IMPE.
Un nuevo informe denuncia el aumento de la explotación sexual, reclutamiento de menores y persecución a líderes en medio del recrudecimiento del conflicto.
Decenas de ciudadanos llenaron las redes sociales de quejas por cobros coactivos realizados en ese municipio. La Alcaldía considera que las críticas son malintencionadas y da explicaciones.