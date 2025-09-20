Revelan detalles de la mujer que vivió hace 1.660 años en Envigado

En 19 años se resolvió un misterio que duró más de 1.600 años. Lo que apareció como una invitación a un certamen patrimonial resultó ser uno de los eventos más importantes y recientes para la arqueología antioqueña.
El pasado jueves se dio uno de los puntos culmen del que tal vez sea uno de los hallazgos arqueológicos más importante de Envigado y del área metropolitana. Ese día, en el Teatro Otraparte se lanzó el documental “Ella, una mirada ancestral”, que muestra los datos que se han podido recoger sobre el hallazgo arqueológico hecho en El Escobero en marzo de 2006.