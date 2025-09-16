La historia detrás de la supuesta “orden” de Uribe para tumbar el referendo de Rendón

¿El expresidente Álvaro Uribe ordenó o no a las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal no votar por el referendo promovido por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón? Es la pregunta que aún ronda corrillos políticos del departamento.
El caso no es menor si se tiene en cuenta que, más allá del caso puntual del referendo, podría significar un distanciamiento entre el jefe natural del Centro Democrático y el gobernador que hoy aparece como una de las principales figuras de dicho partido.
Algunos medios han publicado que así habría sido: Uribe habría dado la orden, las senadoras se ausentaron de la votación en Comisión Primera, y el proyecto de referendo para el cual se habían recogido más de 3 millones de firmas en todo el país no pasó el examen con 8 votos en contra, 7 a favor y 6 ausencias.
Sin embargo, EL COLOMBIANO pudo establecer que el expresidente Uribe no dio la orden de votar en contra del referendo por una razón sencilla: porque los integrantes del Centro Democrático habían llegado mucho antes a la conclusión de no acompañar este proyecto porque lo consideraban antipático de cara a los intereses del resto del país.