Chats revelarían presuntas presiones de la senadora Isabel Zuleta en decisiones relacionadas con la cárcel de Itagüí

Mensajes de WhatsApp conocidos por El Tiempo revelarían presuntas presiones de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, a la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en medio de operativos adelantados en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde permanecen recluidos varios jefes criminales de Medellín.
Según el diario, uno de los mensajes, enviado en febrero pasado, cuestiona un megaoperativo antiextorsión en ese centro penitenciario y advierte que dicha acción podría poner en riesgo el proceso de diálogo sociojurídico que adelanta el Gobierno con estructuras criminales del Valle de Aburrá. En los chats, Zuleta habría reclamado a la ministra por permitir un procedimiento en el penal justo después de que el presidente Gustavo Petro destacara avances de la denominada ‘paz total’.
El Tiempo señaló que estos y otros episodios hacen parte de una serie de presuntas interferencias de congresistas cercanos al Gobierno y de altos funcionarios del Ejecutivo en decisiones propias del Ministerio de Justicia y del sistema penitenciario. Estas tensiones, según fuentes consultadas por el medio, habrían influido en la salida de Buitrago del cargo, el pasado 15 de mayo.