Emergencia en Turbo: lancha con seis pescadores se volcó: hay un muerto y otro desaparecido

Una emergencia marítima se registró este domingo 8 de febrero en aguas cercanas a Bocas de Cirilo, en el municipio de Turbo, luego del volcamiento de una lancha en la que se movilizaban seis pescadores.

De acuerdo con la Capitanía del Puerto, el accidente ocurrió hacia las 11:00 de la mañana. Pese a las restricciones de las autoridades marítimas, los tripulantes decidieron embarcarse y navegar por las furiosas aguas del municipio. Solo cuatro lograron salir con vida, una persona murió y otro está desaparecido.

“Eran 6 personas. Uno apareció ahogado y otro está desaparecido y siendo buscado por los guardacostas en Boca de Cirilo, pese a las restricciones de navegación total de la Capitanía del Puerto. Hasta ahora se sabe que eran pescadores que iban en una embarcación sin nombre y sin matrícula”, expresó a EL COLOMBIANO el capitán del puerto de Urabá y el Darién, Luis Gustavo Landazabal.

Por el momento, organismos de socorro intensificaron acciones para dar con el pescador desaparecido.

Tras la emergencia marítima, la Capitanía de Puerto de Urabá y del Darién pidió a la ciudadanía acatar la alerta marítima que hay en la zona, no solo por las lluvias, sino también por las adversas condiciones meteomarinas que hay en el Golfo de Urabá.

Incluso, este domingo, la autoridad marítima había enviado un comunicado reiterando la prohibición de las maniobras de arribo y zarpe de embarcaciones menores y de cabotaje, al registrarse vientos con velocidades de hasta 40 km/h, un oleaje de 2,5 a 3 metros —equivalente a mar 5 en la escala Douglas—, lluvias moderadas a fuertes y una significativa reducción de la visibilidad.

Las autoridades pidieron nuevamente restringir el uso de playas en Turbo, Necoclí y Capurganá, debido al incremento del oleaje y la posible presencia de corrientes de retorno, condiciones que representan un alto riesgo para la navegación, el baño y las actividades recreativas acuáticas.