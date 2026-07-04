Las 4 prioridades de Medellín y Antioquia en la mesa de Abelardo de la Espriella

Sobre los escritorios de los mandatarios de Antioquia y Medellín ya están puestas las hojas de ruta para consolidar una productiva articulación con el próximo gobierno nacional. Articulación que fue nula con el presidente saliente, Gustavo Petro, con quien tanto Andrés Julián Rendón como Federico Gutiérrez tuvieron una permanente confrontación. Y el lobby ya inició. Transcurridas dos semanas desde que Abelardo de la Espriella se proclamó vencedor en las urnas, ya tuvo la visita de Gutiérrez en Barranquilla. Rendón, por su parte, lo recibió en San Pedro de los Milagros y lo invitó, este 20 de julio, a celebrar la Independencia de Colombia en el Túnel del Toyo, propuesta que fue aceptada. Los encuentros no fueron fortuitos, y a pesar de tener una connotación de formalismo, hubo puntadas iniciales de las solicitudes a temas prioritarios y trascendentales que los dos jefes de gobierno quieren solucionar y sacar adelante en el poco más de un año que les queda de mandato. De la Espriella ha delineado su agenda de gobierno bajo el modelo de la “Patria Milagro”. Si bien su campaña se centró en propuestas con un fuerte enfoque de alcance nacional, Antioquia y Medellín ocupan un lugar estratégico dentro de sus planes debido a la alineación ideológica y la estrecha colaboración que proyecta con sus mandatarios locales. En el caso del alcalde de Medellín, es bien sabido que hay una relación estrecha con el presidente electo. De hecho, Creemos, su movimiento político, le suscribió su respaldo, incluso, desde las elecciones parlamentarias. Por su parte, Rendón, que había apoyado a la candidata Paloma Valencia, siguiendo la línea de la casa Uribe, también ha celebrado la llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño y sus postulados políticos tienen evidentes similitudes, especialmente, en el tratamiento y priorización de la seguridad.

Habrá armonía y apoyo

Para el diputado de Antioquia José Luis Noreña, Rendón y De la Espriella tienen una excelente relación, y van por los mismos propósitos a nivel departamental y nacional. “Antioquia le dio más de 2 millones de votos a De la Espriella. Entonces, él ya ha dicho que tiene una deuda gigante con los antioqueños, y ahí tendrán, el gobernador y al alcalde, que entrar a revisar todos los proyectos que el gobierno Petro ha dejado de llevar a cabo para que logren sacarlos adelante”, señaló. De acuerdo con el escrutinio regional, Abelardo De la Espriella obtuvo en los 125 municipios de Antioquia 2.186.826 votos. Solo en Medellín fueron 819.802. Coinciden analistas en que De la Espriella ganó en este departamento gracias al fuerte rechazo del electorado antioqueño a las políticas del gobierno Petro, sumado a una votación masiva que le permitió arrasar en 108 municipios. Tal como ocurrió en la primera vuelta, para la segunda Iván Cepeda venció en municipios del Urabá antioqueño, el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño tales como Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Murindó, Vigía del Fuerte, Tarazá, Valdivia, Cáceres, Caucasia, Zaragoza, El Bagre, Anorí, Segovia, Remedios y Guadalupe. Entre tanto, De la Espriella ganó en el resto del departamento, incluyendo el Valle de Aburrá y la zona del altiplano del Oriente antioqueño, en donde está el grueso del censo electoral. En ese mismo sentido, el concejal de Medellín Alejandro de Bedout considera que el departamento le dio su respaldo político a este nuevo gobierno y confía en que esa palabra se cumpla. “Desde Medellín le dimos el respaldo político a Abelardo, y confiamos en su palabra de que ese trabajo conjunto con la región se va a ver reflejado en hechos concretos. La llegada de un gobierno con mejor disposición hacia Medellín es una oportunidad real”, dice.

La agenda de Antioquia

Para Andrés Julián Rendón es un alivio tener desde el alto gobierno la voluntad política, que no encontró con Petro. Fuentes consultadas dan cuenta de que seguirá impulsando la autonomía fiscal, ahora mediante acto legislativo y priorizará la seguridad, la salud (buscando recursos para la deuda), las obras por impuestos (ampliar cupo para ejecutar proyectos locales) y la vivienda. El mandatario seccional insiste en que Antioquia resistió el abandono nacional, y pide que la dejen hacer y que los recursos se queden en el departamento. Además, EL COLOMBIANO conoció que pretende mantener la tasa de seguridad hasta 2027, a menos que el gobierno nacional entrante asuma esas inversiones. En ese orden de ideas, Rendón pide al próximo presidente apoyo en seguridad, especialmente la activación de órdenes de captura contra criminales, y mayor pie de fuerza, inteligencia y acciones contra la criminalidad, la minería ilegal y el narcotráfico. El diputado Noreña, del Centro Democrático, agrega que la Administración Departamental espera una mano de la Nación para la terminación del Túnel del Toyo, en lo que tiene que ver con los equipos electromecánicos. Considera, también, que en primer renglón de la agenda está el mejoramiento de vías nacionales (como Necoclí-Arboletes y Santuario-Caño Alegre), el inicio del acueducto y alcantarillado de Urabá, y la segunda pista del aeropuerto de Rionegro, y la extensión del metro de Medellín hasta Barbosa. De acuerdo con el analista político y profesor universitario Juan David García, el nuevo gobierno debe priorizar la relación con Antioquia por su peso económico, político y estratégico en Colombia. Acota que es crucial apoyar proyectos como el túnel del Toyo, Puerto Antioquia y la modernización del aeropuerto José María Córdova, así como fortalecer la seguridad en regiones afectadas por grupos armados. “El respaldo nacional será clave para que Antioquia continúe impulsando el desarrollo del país. En las más recientes cifras de crecimiento económico, el departamento creció 3 %, es decir, 4 puntos por encima del promedio nacional, de acuerdo con las cifras del Dane, y aporta al 15 % del PIB del país. Esto es, aproximadamente, la sexta parte del PIB de Colombia. Son casi 300 billones de pesos de producto interno bruto”, explica.

Medellín, a recuperar lo perdido

A través de sus pronunciamientos oficiales, De la Espriella envió un mensaje directo a Medellín y Antioquia afirmando que trabajarán de manera completamente mancomunada con la Presidencia. Su promesa es devolverle a la región el protagonismo presupuestal y el “lugar que se merece”, coadyuvando directamente con el alcalde en los proyectos clave de infraestructura y desarrollo local que presentaron fracturas con el gobierno Petro. El concejal De Bedout espera que ese apoyo se traduzca en giros al Metro de la 80, avances en la ampliación del aeropuerto y decisiones firmes en materia de seguridad, empezando por resolver el tema de las concesiones que el actual gobierno le ha brindado a los exjefes de bandas delincuenciales de Medellín presos en la cárcel de Itagüí. Finalmente, el analista Úsuga tiene la certeza de que con el nuevo gobierno habrá una cooperación con las administraciones municipales, no solamente de Medellín, sino de otros municipios que se han sentido abandonados por el gobierno nacional en todos los temas. “Un tema complejo es el de la salud, porque la cobertura se ha perdido con la cantidad de desastres que este gobierno ha hecho en esa materia”, concluye. A continuación, con base en información suministrada por fuentes en la Gobernación y la Alcaldía, revisamos los proyectos que ya los mandatarios distrital y departamental, comenzaron a gestionar con el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Seguridad

De acuerdo con fuentes de la Alcaldía, la posición y petición al presidente electo será que no se continúe con las negociaciones y que los cabecillas recluidos en la cárcel de Itagüí sean trasladados a centros penitenciarios por fuera de la ciudad. Esto por las denuncias que se hicieron públicas de irregularidades en el manejo dentro de ese penal y las salidas de los delincuentes sin autorizaciones debidas. Para el concejal Andrés Tobón, “Medellín debe volver a ser símbolo de la lucha contra las estructuras criminales, el narcotráfico, la extorsión, contra el atraco. Nunca más la burla del tarimazo. La Mesa de Itagüí se tiene que acabar: sus cabecillas deben ser trasladados, aislados y, en lo que sea posible, extraditados”. En el contexto departamental, el gobernador Rendón busca que la Presidencia levante las órdenes de libertad para criminales como alias Calarcá y que este enfrente la justicia o que sea reducido por la Fuerza Pública. “A este departamento le tocó asumir desde las botas, la gasolina, los mercados, los drones, a través de la tasa de seguridad”, comentó una fuente consultada. Para el analista político Juan David García, en el Bajo Cauca, el Magdalena Medio y Nordeste hay presencia y control territorial del Clan del Golfo y otras estructuras criminales que se han desprendido de disidencias de las Farc y del ELN. “Si el Gobierno Nacional apoya una política de seguridad departamental o regional más contundente, Antioquia va a poder poder restaurar el orden público”, explicó.

Salud

El tema de salud es una de las prioridades en la agenda del gobernador Rendón y existe una deuda grande en este sector con Antioquia. Se habla de, aproximadamente, 7 billones de pesos, de los cuales 2 billones corresponden solo a Savia Salud, que afecta, principalmente, a los hospitales públicos. En ese sentido, desde la Administración Departamental acogieron con beneplácito las palabras del el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, que indican que hay recursos disponibles para atender esa deuda. La necesidad de recursos es latente para cubrir esas acreencias y la intención de Andrés Julián Rendón es gestionarlos con firmeza para mejorar el sistema en la región. En cuanto a Medellín, el panorama es también preocupante y está en la agenda de Federico Gutiérrez para trabajar con De La Espriella. La crisis hospitalaria se agrava por el colapso financiero de la red pública y privada. La deuda de las EPS intervenidas por el Gobierno supera los $2,15 billones de pesos. Las salas de urgencias superan el 150 % de su capacidad y reportan cierres de servicios especializados por falta de pagos a agremiaciones médicas. Entidades clave como el Hospital General de Medellín se han visto forzadas a suspender temporalmente la atención a usuarios de entidades específicas, como ASMET Salud y FOMAC, por deudas millonarias. El alcalde y el gobernador, junto con sus equipos de trabajo, estructuran propuestas para que el próximo gobierno haga frente a la situación y frene el desangre de la salud.

Infraestructura

El Túnel del Toyo, los Puertos de Urabá, la ampliación del aeropuerto José María Córdova y el Metro de la 80 son los temas que el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde, Federico Gutiérrez, trabajarán con el presidente electo, Abelardo de la Espriella. El mandatario seccional le está proponiendo al próximo jefe de Estado la ampliación del cupo de obras por impuestos, un mecanismo en el que Antioquia es líder. La idea, en palabras del mandatario, es que “la plata que se genera acá que se quede acá”. Así mismo, según el exalcalde de Envigado y exdiputado Braulio Espinosa, es prioridad terminar completamente la vía Pacífico 1 y poder empezar el gran sueño del ferrocarril o tren de cercanías. “Antioquia debe avanzar en acueductos y alcantarillados en todos los municipios, es una prioridad y una súplica constante, para eso se necesita el apoyo de la Nación”, considera. El concejal Alejandro De Bedout recalca que es urgente ampliar el aeropuerto José María Córdova. “El otrosí que finalmente se firmó en marzo representa apenas el 0,75 % de los recursos prometidos al inicio del cuatrienio, y de los 6,4 billones que cuesta la primera fase del plan maestro, la Nación solo destinó 164.000 millones. Ha sido un proceso lento que le ha costado a Antioquia años de atraso en una terminal que ya opera muy por encima de su capacidad”. Otros recursos que se gestionarán con la Nación son para el mejoramiento de vías nacionales (como Necoclí-Arboletes y Santuario-Caño Alegre).

Transporte

El respaldo en infraestructura de transporte público será esencial para los proyectos estratégicos de Medellín. Es así como la ciudad requiere recursos que no llegaron del gobierno Petro, para finalizar el Metro de la 80. Según el concejal Alejandro de Bedout, el Gobierno “debía girar $497.000 millones para 2025 y solo ha desembolsado $80.000 millones, dejando un pendiente de más de $410.000 millones, mientras que los más de $512.000 millones presupuestados para 2026 aún no han llegado. En total son más de $830.000 millones en giros atrasados, y el proyecto necesita, al menos, $775.000 millones más para mantener el ritmo de obra este año”. La ampliación del tramo del metro hasta Barbosa, pensado como un tren de cercanías y la posibilidad de disposición y transferencia de residuos, también es prioridad. Según el concejal Andrés Tobón, el respaldo en infraestructura de transporte público, así como los programas de vivienda nueva del próximo gobierno serán esenciales para los proyectos estratégicos de Medellín. “Será exitoso el apoyo de una Nación que priorice el aeropuerto, nos done el lote de Olaya Herrera y avance junto a nosotros en el plan maestro del Metro”, aclara. Con la ampliación del José María Córdova, algunos sectores políticos plantean que se dé la discusión en el Concejo sobre si debe continuar el terminal que opera dentro de Medellín, o utlizar el lote para generar espacio público. Esto necesitaría de la entrega del predio por parte de la Nación.

Así fue la gestión para que Abelardo de la Espriella celebre el 20 de julio en el Túnel del Toyo