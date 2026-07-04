Elisa: la paisa que vivió el secuestro de un avión en Uganda hace 50 años

En los archivos de la vieja inspección de policía del barrio Belén de Medellín tal vez aún esté engavetada parte de una historia tan increíble que –de no haber sido por el riesgo y las penurias que vivió su protagonista– bien podría parecer una exagerada escena de alguna obra del Águila Descalza.
La protagonista es la señora Elisa Shulman de Vayda, una mujer que pese a su ascendencia rumana, según su familia era tan paisa como cualquier hija de estas tierras y que incluso tenía una receta para hacer inolvidables sus fríjoles montañeros.
Pero lo más curioso aún es que fue una antioqueña que, sin proponérselo, terminó siendo testiga directa del secuestro en 1976 del vuelo 139 de Air France, que fue llevado por terroristas palestinos y alemanes hasta Uganda, en África, hecho que desató una tormenta geopolítica y un operativo militar que hasta hoy tiene eco.