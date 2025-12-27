¡Mucho cuidado! En Antioquia y Chocó están vendiendo leche en polvo falsificada

El Invima emitió una alerta sanitaria para advertir sobre la comercialización ilegal de leche en polvo entera falsificada. Se trata de un producto que estaría siendo vendido con el logo de la empresa de lácteos Proleche, en presentación de 380 gramos, cuyo consumo podría afectar la salud de los consumidores.
Como detalló el Instituto en la alerta publicada este viernes, se trata de leche en polvo entera adicionada con vitaminas A y D, correspondiente a los lotes CE09GE18, con fecha de vencimiento 11 de junio de 2026, y CE096E18, con vencimiento 30 de mayo de 2026.
La denuncia por la falsificación fue notificada a la entidad por Proleche, la marca que supuestamente figura como fabricante del producto, y que aseguró públicamente que no produjo la leche en polvo fraudulenta que actualmente estaría circulando en Antioquia y Chocó.