Lluvias golpean ganadería y cultivos en Córdoba: más de 3.500 reses muertas y 11.200 hectáreas afectadas

Las lluvias intensas y fuera de temporada que se han registrado en distintas regiones del país prendieron las alarmas en el sector agropecuario, con un impacto particularmente severo en la ganadería de Córdoba.
Las cifras de Fedegán muestran la magnitud del golpe, más de 3.500 cabezas de ganado muertas o desaparecidas en el país y alrededor de 330.000 afectadas por las inundaciones que cubrieron los campos donde pastan y se alimentan.
El caso más crítico es Córdoba, el departamento más afectado por la crisis invernal y cuya economía depende en buena parte de la actividad ganadera. Allí se reportan 1.207 bovinos muertos o desaparecidos y 315.231 animales afectados por la emergencia.
El impacto no se limita al ganado vacuno. Más de 1.100 animales de otras especies, entre equinos, caprinos y porcinos, también han muerto en el departamento.
A esto se suman 140.492 hectáreas perdidas por las lluvias, una cifra que refleja la dimensión productiva del desastre.
Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, presentó el balance de la emergencia por las lluvias: hay 68.000 hectáreas de suelo bajo el agua, cerca de 30.000 hectáreas de cultivos agrícolas afectados, y 545.000 cabezas de ganado impactadas; de esas hay 450.000 en Córdoba.
“La situación evidencia la urgencia de reordenar el territorio, proteger las tierras más fértiles del Bajo Sinú y devolverle al agua sus cauces naturales”, dijo la ministra.