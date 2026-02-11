Lluvias golpean ganadería y cultivos en Córdoba: más de 3.500 reses muertas y 11.200 hectáreas afectadas

Las lluvias intensas y fuera de temporada que se han registrado en distintas regiones del país prendieron las alarmas en el sector agropecuario, con un impacto particularmente severo en la ganadería de Córdoba. Las cifras de Fedegán muestran la magnitud del golpe, más de 3.500 cabezas de ganado muertas o desaparecidas en el país y alrededor de 330.000 afectadas por las inundaciones que cubrieron los campos donde pastan y se alimentan. El caso más crítico es Córdoba, el departamento más afectado por la crisis invernal y cuya economía depende en buena parte de la actividad ganadera. Allí se reportan 1.207 bovinos muertos o desaparecidos y 315.231 animales afectados por la emergencia. El impacto no se limita al ganado vacuno. Más de 1.100 animales de otras especies, entre equinos, caprinos y porcinos, también han muerto en el departamento. A esto se suman 140.492 hectáreas perdidas por las lluvias, una cifra que refleja la dimensión productiva del desastre. Puede leer más: Ponga cuidado: estos son los riesgos de las “aguas tóxicas” por las inundaciones para el ganado en Colombia Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, presentó el balance de la emergencia por las lluvias: hay 68.000 hectáreas de suelo bajo el agua, cerca de 30.000 hectáreas de cultivos agrícolas afectados, y 545.000 cabezas de ganado impactadas; de esas hay 450.000 en Córdoba. “La situación evidencia la urgencia de reordenar el territorio, proteger las tierras más fértiles del Bajo Sinú y devolverle al agua sus cauces naturales”, dijo la ministra.

Precio de la carne en Colombia sube 11,7% y supera la inflación

La crisis en Córdoba terminará sintiéndose en el bolsillo de los consumidores. El precio de la carne ya había comenzado el año con un incremento de 11,7%, impulsado por un mayor consumo de esta proteína y ahora presionado por la ola invernal. En los últimos 12 meses, el kilo de carne pasó de $29.653 a $34.026. El aumento no solo supera la inflación total del país, que en enero se ubicó en 5,35%, sino que convierte a este producto en uno de los principales responsables del encarecimiento del costo de vida. En términos prácticos, hay menos oferta disponible en algunas zonas productoras, mayores costos logísticos y pérdidas directas en hatos ganaderos. El resultado es un mercado tensionado, donde el ajuste termina trasladándose al consumidor final. Siga leyendo: Lluvias tienen en riesgo 260.000 reses y causan pérdidas millonarias a bananeros

Cultivos afectados por lluvias: 11.218 hectáreas de fríjol, maíz y arveja impactadas

El golpe no se queda en la ganadería. La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) reportó 11.218 hectáreas afectadas por la emergencia climática, principalmente en cultivos de fríjol, maíz y arveja. En fríjol, ya se han perdido 7.245 hectáreas en Córdoba, Nariño, Cundinamarca, el sur del Cesar, Huila y Putumayo. La emergencia ha impactado a 3.953 productores. En maíz, están comprometidas 2.373 hectáreas en Córdoba, Antioquia, el norte del Cesar, Huila y Nariño, con más de 1.000 campesinos que han visto perder sus cosechas. La arveja tampoco se salva, 1.600 hectáreas afectadas en Nariño y Cundinamarca, con cerca de 800 productores en situación crítica. En contexto: Gobernadores proponen usar regalías no ejecutadas para atender emergencia invernal

Lluvias en temporada seca y pérdidas totales de cultivos

Fenalce advirtió que el fenómeno se presentó en plena temporada seca, con precipitaciones persistentes que coincidieron con etapas críticas de madurez y cosecha. Esa combinación resultó letal. En muchos casos se registraron pérdidas totales. En otros, el deterioro en la calidad del grano impide su comercialización, lo que equivale, en la práctica, a una pérdida económica similar. Arnulfo Trujillo, gerente general del gremio, explicó a La República que en el fríjol las afectaciones se reflejan tanto en volumen como en calidad. En el maíz, los mayores impactos se relacionan con retrasos en la cosecha, altos niveles de humedad y mayores costos de secado. A esto se suma un problema sanitario, el exceso de humedad incrementó la presión de hongos y enfermedades, lo que agrava la situación en el campo colombiano.

Zonas más afectadas: Caribe y región Andina bajo presión climática