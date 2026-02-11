Con Linda Caicedo, Real Madrid se juega su futuro ante París FC en la Champions Femenina

El Real Madrid, con Linda Caicedo liderando la zona ofensiva, se juega este miércoles su futuro en la Liga de Campeones de Europa femenina ante un rival de prestigio, el París FC, con la ida en la capital francesa y la silueta del FC Barcelona perfilada en el horizonte de los cuartos, esperando al ganador de esa eliminatoria.

El estadio de Charléty será escenario de un duelo de resultado incierto entre dos equipos que empataron a un gol en la fase regular en Madrid. La centrocampista escocesa Caroline Weir marcó entonces para el equipo de Pau Quesada, que terminó en séptima posición la fase regular.

Caicedo, por su parte, llega en un buen momento deportivo, así como llena de confianza tras recibir el pasado lunes el premio a la Mejor Jugadora de Iberoamericana de 2025, como lo reseñó su equipo en su página oficial.

Lea: Linda Caicedo recibió otro reconocimiento: fue exaltada como la mejor jugadora del mes en la Liga de España

“Estoy muy contenta y agradecida de recibir este premio, habla bien del trabajo que estoy haciendo. Ser parte de esta historia y recibirlo con el club me hace muy feliz. Siempre quiero mejorar, pero que venga este premio en este momento me pone muy contenta y voy a seguir trabajando día a día para mejorar y lograr muchas cosas más”, señaló la colombiana, quien el año pasado anotó 19 goles y realizó 13 asistencias entre Real Madrid y la Selección.