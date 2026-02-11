x

Con Linda Caicedo, Real Madrid se juega su futuro ante París FC en la Champions Femenina

El juego será este miércoles a partir de las 3:00 de la tarde. Linda Caicedo viene de recibir el premio a la Mejor Jugadora de Iberoamericana de 2025.

  Linda Caicedo, una de las mejores jugadores del fútbol mundial femenino. FOTO X-REAL MADRID
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

El Real Madrid, con Linda Caicedo liderando la zona ofensiva, se juega este miércoles su futuro en la Liga de Campeones de Europa femenina ante un rival de prestigio, el París FC, con la ida en la capital francesa y la silueta del FC Barcelona perfilada en el horizonte de los cuartos, esperando al ganador de esa eliminatoria.

El estadio de Charléty será escenario de un duelo de resultado incierto entre dos equipos que empataron a un gol en la fase regular en Madrid. La centrocampista escocesa Caroline Weir marcó entonces para el equipo de Pau Quesada, que terminó en séptima posición la fase regular.

Caicedo, por su parte, llega en un buen momento deportivo, así como llena de confianza tras recibir el pasado lunes el premio a la Mejor Jugadora de Iberoamericana de 2025, como lo reseñó su equipo en su página oficial.

Lea: Linda Caicedo recibió otro reconocimiento: fue exaltada como la mejor jugadora del mes en la Liga de España

“Estoy muy contenta y agradecida de recibir este premio, habla bien del trabajo que estoy haciendo. Ser parte de esta historia y recibirlo con el club me hace muy feliz. Siempre quiero mejorar, pero que venga este premio en este momento me pone muy contenta y voy a seguir trabajando día a día para mejorar y lograr muchas cosas más”, señaló la colombiana, quien el año pasado anotó 19 goles y realizó 13 asistencias entre Real Madrid y la Selección.

El Paris FC no conoce la derrota ante el Real Madrid, al que ya batió hace dos años (2-1/1-0) en fase de grupos.

En otros juegos

El otro equipo español que busca el pase a cuartos, el Atlético de Madrid, tampoco lo tendrá fácil el jueves ante un Manchester United que ya ganó a las rojiblancas en la primera fase (1-0) en España.

El Atlético aspira a meterse entre las ocho mejores del continente e igualar así su hito de la temporada 2019-2020.

En las otras dos eliminatorias, el vigente campeón de la Women’s Champions League, el Arsenal, es favorito ante el Lovaina belga.

Juventus de Turín y Wolfsburgo completan la ronda de acceso a cuartos, donde esperan, además del Barça de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, vigente subcampeón, otros grandes del fútbol femenino como el Chelsea, el Lyon o el Bayern.

Los juegos de vuelta se disputarán la próxima semana.

Se avecinan, pues, unos duelos de octavos y de cuartos de altura que confirman el aumento del interés en la competición, que esta campaña estrenó un formato similar al de los hombres, aunque con una liga de 18 equipos (seis partidos jugados por cada club).

“Lo que hemos visto hasta ahora esta temporada es exactamente lo que esperábamos: dinamismo, imprevisibilidad, remontadas, debutantes que dejan huella y enfrentamientos de alto nivel entre grandes equipos”, se congratuló Nadine Kessler, directora de fútbol femenino de la UEFA.

Siga leyendo: Linda Caicedo renovó su vinculación con el Real Madrid hasta junio de 2031

