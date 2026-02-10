Los escándalos detrás de la Hidroléctrica Urrá, de la que Petro ahora se desliga

El departamento de Córdoba vive una de sus crisis invernales más severas, pero la tragedia no solo corre por cuenta del río Sinú. En el centro de la polémica se encuentra la Hidroeléctrica Urrá, que, pese a ser propiedad de la Nación en un 99%, ha sido atacada por el presidente Gustavo Petro.
El debate escaló a tal punto que el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, tuvo que recordar que la responsabilidad total de lo que sucede en Urrá recae sobre el Gobierno Nacional, que es quien domina su junta directiva a través de los ministerios de Hacienda y Minas y Energía.
Lo anterior, como respuesta a la narrativa de la Casa de Nariño, que intenta presentar a la gerencia de la hidroeléctrica como un ente autónomo o heredado de administraciones anteriores. Sin embargo, los registros oficiales cuentan una historia distinta.
La administración de la empresa ha estado bajo la vigilancia y el nombramiento directo de delegados del Ejecutivo. En este escenario, la reciente renuncia de Juan Acevedo Rocha, quien fungía como presidente encargado, no es solo un movimiento burocrático, sino el estallido de una crisis de gobernanza interna.