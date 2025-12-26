Descolgados por las ventanas, Bomberos alegraron la Navidad de los niños hospitalizados en Medellín

Los bomberos de Medellín alegraron la Navidad de los niños del Hospital San Vicente Fundación en una visita que los tomó por sorpresa.
Disfrazados de Papá Noel, los socorristas se descolgaron por las ventanas de ese centro asistencial, entregaron regalos a los niños y les robaron una sonrisa.
En video: Fuerte incendio consumió reconocido restaurante en Llanogrande, Rionegro
Ana Milena Betancur Pizarro, directora del Hospital Infantil San Vicente Fundación, explicó que la actividad es una de las más esperadas del año, por tratarse de un día de fantasía y alegría para los niños hospitalizados, muchos de los cuales viven una Navidad alejada de sus seres queridos y en un espacio que puede ser ajeno e incómodo para cualquier pequeño.