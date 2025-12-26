Descolgados por las ventanas, Bomberos alegraron la Navidad de los niños hospitalizados en Medellín

Los bomberos de Medellín alegraron la Navidad de los niños del Hospital San Vicente Fundación en una visita que los tomó por sorpresa. Disfrazados de Papá Noel, los socorristas se descolgaron por las ventanas de ese centro asistencial, entregaron regalos a los niños y les robaron una sonrisa. En video: Fuerte incendio consumió reconocido restaurante en Llanogrande, Rionegro Ana Milena Betancur Pizarro, directora del Hospital Infantil San Vicente Fundación, explicó que la actividad es una de las más esperadas del año, por tratarse de un día de fantasía y alegría para los niños hospitalizados, muchos de los cuales viven una Navidad alejada de sus seres queridos y en un espacio que puede ser ajeno e incómodo para cualquier pequeño.

Los bomberos se descolgaron por las ventanas del hospital infantil San Vicente Fundación para alegrar la Navidad de los niños. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín

“No solamente es una actividad esperada por los niños, sino que también nosotros como colaboradores disfrutamos de este día de fantasía donde el Cuerpo de Bomberos se despliega a través de cuerdas por el hospital, disfrazados de Papá Noel y de superhéroes. Realmente es un día de fantasía para todos”, celebró la directora. Lea también: Un volador acabó con emblemático árbol en el barrio Manrique, en Medellín La jornada se produce además en un momento en el que ese hospital infantil está con una ocupación del 100 %, con aproximadamente 160 niños hospitalizados y en observación, así como un promedio de 40 atenciones ambulatorias.

La Alcaldía de Medellín señaló que este es el séptimo año consecutivo en el que los bomberos realizan esta actividad, con la que, además de brindar compañía a los pequeños que están sufriendo quebrantos de salud, también buscan entregar un mensaje de cuidado y de paz para disfrutar de las fiestas de fin de año.

“Desde la institución venimos a acompañar a estos niños en una época tan difícil como la Navidad, a decirles que no están solos, que existen equipos como nosotros que trabajamos por el cuidado y la protección de la vida y que aquí estamos apoyándolos. Queremos dejar un mensaje de solidaridad: no estamos solo en la atención de la emergencia, nuestro compromiso es con la vida y por eso hoy venimos por séptima vez a impactar a estos 200 niños que hay hoy en el hospital”, agregó por su parte Marcela Gómez Rendón, subdirectora de Manejo de Desastres del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín (Dagrd). Siga leyendo: No deje de ir a verlos: cinco pesebres para visitar esta Navidad en Medellín La entidad precisó que para la actividad de este año fueron tres las tripulaciones de bomberos que participaron, en una jornada en la que también insistieron en un mensaje para evitar el uso de la pólvora y globos de mecha, responsables de muchos de los incendios que se han tenido que extinguir en este mes de diciembre.

Sobre esta situación, la directora Betancur también expresó su consternación por la intensa congestión que hay en las unidades de quemados tanto de esa institución como en general en toda la red, que de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud de Antioquia se mantienen en una ocupación del 100 %. “Aprovecho este momento para enviar un mensaje de prevención y cuidado: la principal causa de quemadura e ingreso al hospital para el paciente quemado son los líquidos calientes. Que todos en esta época de celebración estemos pendientes de nuestros niños, protegiéndolos de quemaduras por líquidos calientes, por pólvora o por cualquier otra causa”, añadió la directora del hospital.

