Lideresas rurales y Lgtbiq+ están entre las más amenazadas en Antioquia

“Las mujeres han optado por bajar su perfil, renunciar a sus agendas políticas y a su activismo. Muchas han decidido desaparecer de lo público y quedarse en sus casas”, advirtió Juliet Gómez, directora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer. Su voz resume una realidad que es constante en Antioquia, un departamento donde defender derechos, liderar comunidades o alzar la voz puede convertirse en una sentencia de muerte.
Este es el diario vivir de las mujeres lideresas en el departamento: amenazas constantes, control armado, violencia simbólica y digital, persecución territorial y una impunidad que va en aumento año tras año. Las historias de defensoras revelan un patrón de silenciamiento que no solo busca atacar a las lideresas, sino también desarticular los procesos sociales que estas representan.
Lea: “En el Oriente antioqueño hubo actos de tortura del ejército para que campesinos confesaran supuestos vínculos con la guerrilla”: JEP