Explotación sexual y control social: la violencia oculta en el Suroeste

La crisis humanitaria en el Suroeste va mucho más allá del aumento en las muertes violentas año a año por cuenta de la disputa del Clan del Golfo y al menos otras seis organizaciones criminales por la disputa por la minería ilegal de oro y el microtráfico. Las corporaciones para la Vida Mujeres que Crean, Conciudadanía, la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación (IPC), acaban de publicar el Informe sobre Derechos Humanos del Suroeste antioqueño 2025, una radiografía que expone los hechos de violencia contra la población civil, la mayoría invisibilizados. Entre 2024 y el 30 de septiembre de 2025, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV– registró 1.412 víctimas de desplazamiento forzado en el Suroeste.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4