Fuertes lluvias dejan a más de 850 familias damnificadas en El Bagre, Antioquia

El desbordamiento de los ríos Nechí y Tigüí tienen en alerta a todo el municipio. Según la Alcaldía de El Bagre, esta podría ser la inundación más grande que se ha reportado en todo el año.

    El desbordamiento de los ríos Nechí y Tigüí dejó a más de 850 familias damnificadas en El Bagre, Bajo Cauca antioqueño. FOTO: Cortesía 40 Grados El Informativo
    Así se encuentran las zonas residenciales y locales por la ola invernal en El Bagre. FOTO: Cortesía 40 Grados El Informativo
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

29 de octubre de 2025
Las autoridades se encuentran en alerta por las fuertes lluvias que se han reportado en subregiones como el Nordeste, Urabá y el Bajo Cauca antioqueño. En este último, la ola invernal causó estragos en el municipio de El Bagre, dejando más de 850 familias damnificadas.

Calles, viviendas y locales comerciales se encuentran bajo el agua debido al desbordamiento de los ríos Nechí y Tigüí, sumado al aumento del caudal de varias quebradas, que inundaron varias zonas residenciales.

Le puede interesar: Fuertes lluvias en Vegachí, Antioquia, dejan a 300 familias damnificadas y a un niño de seis años muerto

Los organismos de socorro trabajan para atender la situación; sin embargo, la Alcaldía de El Bagre indicó que los daños materiales son considerables, siendo esta la inundación más grande que se ha reportado este año. Por el momento, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) envió maquinaria amarilla para apoyar las labores de desagüe y limpieza en el municipio.

Así se encuentran las zonas residenciales y locales por la ola invernal en El Bagre. FOTO: Cortesía 40 Grados El Informativo
Así se encuentran las zonas residenciales y locales por la ola invernal en El Bagre. FOTO: Cortesía 40 Grados El Informativo

La situación en El Bagre se mantiene crítica. El pronóstico climático indica que las precipitaciones podrían continuar durante los próximos días debido a que, según afirma el Dagran, el departamento se encuentra en alerta debido a una fase del fenómeno de La Niña.

El Dagran ha activado equipos especializados en varios municipios para atender las emergencias causadas por la ola invernal, principalmente en Dabeiba, Mutatá y Cáceres, donde se han reportado inundaciones, crecientes, súbitas y deslizamientos.

En el caso de Dabeiba, las fuertes lluvias ocasionaron un deslizamiento de tierra que hasta el momento ha dejado a cuatro muertos, seis heridos y dos desaparecidos.

Otros municipios que también informaron afectaciones asociadas a lluvias recientes fueron Angostura, San Carlos, Anorí y Vegachí. En este último, un niño de tan solo seis años perdió la vida debido a una corriente súbita. Las autoridades afirmaron que se dispusieron más de $3.500 millones para atender todas las emergencias y brindar la ayuda humanitaria pertinente a las familias damnificadas.

Lea más: Tragedia en Dabeiba por deslizamiento de tierra deja cuatro muertos y varios desaparecidos

Preguntas sobre la nota:

¿Qué municipios de Antioquia están en alerta por lluvias?
El Bagre, Dabeiba, Mutatá, Cáceres, Vegachí, San Carlos, Angostura y Anorí están entre los más afectados por las intensas precipitaciones.
¿Cuál es la causa de las lluvias en Antioquia?
Las precipitaciones se relacionan con una fase del fenómeno de La Niña, que ha intensificado las lluvias en la región.
¿Hay pronóstico de más lluvias en los próximos días?
Sí. El IDEAM y el Dagran mantienen la alerta porque se prevén nuevas lluvias en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño.
