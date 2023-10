“No hemos sido debidamente escuchados, yo he dicho hace unos días que me siento incluso maltratado. Hemos tenido esa disposición, pero hasta ahora no ha sido posible”, contó Suárez sobre su intento de alianza con Rendón.

“Es un señor bueno, un líder anticorrupción, en eso me identifico con él. Tenemos diferencias fuertes. No me choca la crítica, yo creo que entender que somos distintos, tenemos visiones distintas no es malo, uno puede aprender de eso. De él valoro esa valentía que tiene para denunciar la corrupción”, destacó el candidato de su rival Gómez.