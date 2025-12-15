Supersociedades multa a representante legal del Deportivo Pereira por irregularidades en las finanzas

La Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) impuso una multa de $100 millones al Álvaro de Jesús López Bedoya, representante legal del equipo de fútbol Deportivo Pereira F.C. S.A., por desatender órdenes expresas impartidas por esa autoridad de control. La entidad argumentó que la sanción obedece al incumplimiento de instrucciones orientadas a garantizar la correcta presentación de la información financiera y el respeto de las normas de gobierno corporativo que rigen a las sociedades vigiladas.

Irregularidades en el reconocimiento de derechos deportivos

Según la Supersociedades, entre las órdenes desatendidas se encuentra la instrucción de abstenerse de reconocer en la contabilidad el valor correspondiente a los derechos deportivos de trece (13) jugadores que no pertenecían a la sociedad. Entérese: “Petro quiere un decreto de emergencia económica que es inconstitucional”, Angélica Lozano No obstante, dichos derechos fueron registrados en los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 por un valor de $9.573.247.868. Adicionalmente, el representante legal incumplió la prohibición de participar con su voto en decisiones relacionadas con su propia gestión, una restricción clave para evitar conflictos de interés y proteger la objetividad en la toma de decisiones societarias.

Afectaciones a la transparencia y la confianza financiera

Para la Superintendencia, estas conductas evidencian que el investigado actuó apartado del estándar del “buen hombre de negocios” y de manera desatenta frente a las directrices impartidas por la entidad y lo establecido en la ley. Según el organismo de control, este tipo de actuaciones afectan la confianza de los usuarios de la información financiera, comprometen la transparencia empresarial y restan veracidad a los estados financieros que debe presentar la sociedad, elementos esenciales para la adecuada toma de decisiones por parte de inversionistas, acreedores y demás grupos de interés.

Llamado al cumplimiento y al buen gobierno corporativo