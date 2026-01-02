El abrazo que cruzó montañas: madre llegó hasta base militar en Ituango para reencontrarse con su hijo en Año Nuevo

El amor de una madre es capaz de superar cualquier distancia, especialmente cuando el objetivo es volver a ver a un ser querido. Así lo demostró una mujer que emprendió un largo viaje desde Medellín hasta una base militar en las montañas del Norte de Antioquia para reencontrarse con su hijo, un joven soldado que presta su servicio militar lejos de casa.
El abrazo llegó hasta la base militar San Juan de Rodas, en Ituango, y se convirtió en un gesto que simbolizó el sacrificio silencioso de muchas familias colombianas durante las festividades de fin de año.