El abrazo que cruzó montañas: madre llegó hasta base militar en Ituango para reencontrarse con su hijo en Año Nuevo

El amor de una madre es capaz de superar cualquier distancia, especialmente cuando el objetivo es volver a ver a un ser querido. Así lo demostró una mujer que emprendió un largo viaje desde Medellín hasta una base militar en las montañas del Norte de Antioquia para reencontrarse con su hijo, un joven soldado que presta su servicio militar lejos de casa. El abrazo llegó hasta la base militar San Juan de Rodas, en Ituango, y se convirtió en un gesto que simbolizó el sacrificio silencioso de muchas familias colombianas durante las festividades de fin de año.

Esta es Karen Durango quien emprendió un largo viaje para reencontrarse con su hijo. FOTO: Cortesía Cuarta Brigada del Ejército Nacional

El protagonista de esta historia es Juan Sebastián Durango Bertel, un soldado de 18 años, oriundo de Medellín, que presta su servicio militar en el Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot. Con apenas cinco meses dentro de las filas del Ejército, esta fue la primera vez que no pudo pasar las fiestas decembrinas junto a su familia. Sin embargo, la distancia se acortó cuando su madre, Karen Durango, logró llegar hasta la base militar para sorprenderlo con una visita inesperada. Le puede interesar: ¿Cuál es el origen de los rituales y agüeros de Año Nuevo?

Hijo y madre compartieron un breve momento cargado de amor y nostalgia. FOTO: Cortesía Cuarta Brigada del Ejército Nacional

Karen es madre cabeza de hogar y desde hace más de una década trabaja como conductora de taxi en Medellín, oficio con el que ha sacado adelante a sus cinco hijos. Acompañada por comandantes de la Cuarta Brigada y la Séptima División, y con apoyo de la Aviación del Ejército, logró desplazarse hasta este punto estratégico que custodia el proyecto de Hidroituango, para entregarle a su hijo algo más valioso que cualquier regalo: un abrazo cargado de orgullo y amor. Visiblemente emocionada, la mujer reconoció que la ausencia de Juan Sebastián se siente en el hogar, donde lo esperan sus otros cuatro hijos, pero aseguró que el orgullo de verlo servir al país supera cualquier nostalgia: “Mi hijo está sirviendo a la patria”, expresó, la madre. Por su parte, Juan Sebastián agradeció al Ejército Nacional por permitir el reencuentro y por las oportunidades que ha encontrado durante su servicio. Entérese: Estas son cinco historias detrás de los agüeros paisas para Año Nuevo

Fuerzas Militares Aéreas también recibieron visitas de sus familiares

Una jornada de rutina se transformó en un momento inolvidable para dos soldados que prestan su servicio militar en la Fuerza Aeroespacial Colombiana, luego de recibir una visita inesperada de sus familiares en el Comando Aéreo de Combate No. 5 (Cacom 5). El emotivo reencuentro estuvo organizado por el Grupo de Seguridad y Defensa de Bases. Y es que los soldados José Alejandro Porto Gómez y Juan Diego Arango no sospechaban que, mientras cumplían con sus labores habituales, serían sorprendidos con la presencia de sus padres. El encuentro, planeado con discreción, se dio en medio de su jornada de servicio y estuvo acompañado de abrazos, sonrisas y lágrimas, en un instante que les permitió sentir de cerca el respaldo familiar en un oficio donde el deber suele imponerse a la vida personal. El reencuentro se realizó el 31 de diciembre, un día especialmente sensible para muchos jóvenes que cumplen con su servicio militar lejos de casa. Según informó el Comando Aéreo de Combate No. 5, el objetivo fue brindar un espacio de cercanía emocional y motivación, recordándoles a los soldados que, pese a la distancia, el acompañamiento de sus familias sigue presente y es fundamental para sobrellevar la vida militar.