La mesa está servida: vuelve “Marinilla al Plato” con más de 100 propuestas gastronómicas

Este es el menú: un cerdo asado en barril sobre una cama de papa, una ensalada crujiente con sabores ácidos cultivada en el propio municipio, unas orellanas apanadas y crocantes para llenar el hueco, y un pandebono esponjoso con chocolate caliente para el frío de las montañas del oriente. Esta es la invitación de Marinilla, que vuelve a servir la mesa para Antioquia.

Entre el 26 de junio y el 5 de julio, el municipio celebrará la cuarta edición de Marinilla al Plato, un evento que en pocos años se ha consolidado como una de las principales vitrinas gastronómicas del Oriente antioqueño.

Durante diez días, visitantes y habitantes podrán recorrer los establecimientos participantes y conocer propuestas que combinan recetas tradicionales, ingredientes locales y cocina contemporánea. “Una celebración que resalta nuestra gastronomía, nuestra cultura y nuestras tradiciones” afirma Marleny Buitrago, secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo del municipio.

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Uno de los platos fuertes de la programación será el Segundo Congreso Gastronómico Marinilla al Plato, que se realizará entre el 26 y el 28 de junio en el parque principal. Allí habrá conversatorios, talleres, demostraciones en vivo, laboratorios gastronómicos y experiencias sensoriales para profesionales del sector y para el público general.

El congreso reunirá voces diversas: la familia Valderrama de Marinilla, especializada durante más de 40 años en los fríjoles al estilo antioqueño en el Palacio de los Fríjoles; Daniel Córdoba, o Dani Afrococina, experto en la tradición de la cocina chocoana; Miriam Armenta Valencia, portadora de los saberes de la cocina ancestral de Popayán, Cauca; y Carlos ‘Toto Sánchez, reconocido chef e investigador gastronómico colombiano. Los temas del congreso irán desde el turismo gastronómico hasta la innovación culinaria y el papel de la cocina como motor de desarrollo económico y cultural.

Este año, Marinilla al Plato también recibió un reconocimiento adicional: fue incorporado a la Red de Eventos Gastronómicos Colombia a la Mesa, una plataforma que agrupa festivales enfocados en promover la identidad culinaria de las regiones del país, lo que busca ampliar la proyección nacional del evento. Para Buitrago, este es un hito para el municipio y para Antioquia, “hoy nos posiciona como un territorio gastronómico en Colombia”.