x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Menor señalado de asesinar a otro joven durante riña en colegio de Bello tendrá medida de internamiento

Al adolescente de 16 años se le imputaron cargos por el delito de homicidio agravado, luego de los hechos ocurridos el pasado viernes en la vereda El Pinar.

  • En las afueras de esta sede del Cuvic, en la vereda El Pinar, de Bello, ocurrió el altercado entre estudiantes que acabó con la muerte de
    En las afueras de esta sede del Cuvic, en la vereda El Pinar, de Bello, ocurrió el altercado entre estudiantes que acabó con la muerte de
  • Menor señalado de asesinar a otro joven durante riña en colegio de Bello tendrá medida de internamiento
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 horas
bookmark

Una pelea entre estudiantes de un colegio de cobertura de la ladera oriental de Bello, que acabó con uno de ellos asesinado, provocó a que el otro alumno implicado en este altercado quedara con medida de internamiento en centro especializado, luego de la decisión del juez de control de garantías.

El adolescente, de 16 años, fue aprehendido por las autoridades desde el pasado viernes, luego de que en las afueras de la Institución Educativa Colegio Universidad Virtual de Colombia (Cuvic), sede El Pinar, se viera implicado en una riña con Estiven Mosquera Chaverra, de 14 años.

En un comienzo, ambos jóvenes se comenzaron a golpear en las afueras de esta institución y en medio del altercado, al parecer, le aprehendido habría sacado un cuchillo que tenía guardado y le propinó una herida en el pecho al otro.

Entérese: Medellín estrena su modalidad de cursos virtuales gratuitos y hay inscripciones todo el año

Al ver la gravedad de la situación, quienes estaban en el sitio alertaron a las autoridades y trasladaron al joven lesionado al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde llegó sin signos vitales, de acuerdo con el reporte policial del caso.

Desde el Cuvic, mediante un comunicado oficial, señalaron que “nos duele profundamente la partida de un joven comprometido con su proceso académico y formativo, con sueños, ilusiones y metas para su futuro. Invitamos a la comunidad educativa a mantener en sus pensamientos y oraciones a Estiven, respetando su privacidad en este momento difícil”.

Menor señalado de asesinar a otro joven durante riña en colegio de Bello tendrá medida de internamiento

Le puede interesar: ‘‘Prometió 100 nuevas universidades y no ha entregado ninguna”

Al menor aprehendido se le habría encontrado el arma blanca con la cual lesionó fatalmente a Estiven y con esa evidencia se le realizó el proceso que terminó con su envío al centro especializado mientras avanza el proceso.

Hasta el momento no han trascendido las razones que originaron la pelea entre ambos estudiantes, la cual ocurrió cuando finalizó la jornada académica, según informaron mediante un comunicado desde la Alcaldía de Bello.

“Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes y, de acuerdo con los protocolos, el agresor menor de edad responderá por el hecho ante el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, quien se encargará en lo sucesivo”, indicaron desde esta administración municipal.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida