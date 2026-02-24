Menor señalado de asesinar a otro joven durante riña en colegio de Bello tendrá medida de internamiento

Una pelea entre estudiantes de un colegio de cobertura de la ladera oriental de Bello, que acabó con uno de ellos asesinado, provocó a que el otro alumno implicado en este altercado quedara con medida de internamiento en centro especializado, luego de la decisión del juez de control de garantías. El adolescente, de 16 años, fue aprehendido por las autoridades desde el pasado viernes, luego de que en las afueras de la Institución Educativa Colegio Universidad Virtual de Colombia (Cuvic), sede El Pinar, se viera implicado en una riña con Estiven Mosquera Chaverra, de 14 años.

En un comienzo, ambos jóvenes se comenzaron a golpear en las afueras de esta institución y en medio del altercado, al parecer, le aprehendido habría sacado un cuchillo que tenía guardado y le propinó una herida en el pecho al otro. Al ver la gravedad de la situación, quienes estaban en el sitio alertaron a las autoridades y trasladaron al joven lesionado al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde llegó sin signos vitales, de acuerdo con el reporte policial del caso. Desde el Cuvic, mediante un comunicado oficial, señalaron que "nos duele profundamente la partida de un joven comprometido con su proceso académico y formativo, con sueños, ilusiones y metas para su futuro. Invitamos a la comunidad educativa a mantener en sus pensamientos y oraciones a Estiven, respetando su privacidad en este momento difícil".

Al menor aprehendido se le habría encontrado el arma blanca con la cual lesionó fatalmente a Estiven y con esa evidencia se le realizó el proceso que terminó con su envío al centro especializado mientras avanza el proceso.