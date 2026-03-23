Transportadores aseguran que los ocho días de paro minero en Bajo Cauca les generaron pérdidas por $3.000 millones diarios

Los bloqueos del paro minero en Caucasia tienen en crisis a los transportadores de carga, principalmente los que llevan y traen mercancías entre la Costa Atlántica y el centro del país. Esto se debe a los sobrecostos generados por el tiempo que los automotores deben permanecer estacionados o por los desvíos que deben hacer para que la mercaderías llegue a su destino. Desde la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar) señalaron que estas restricciones han llevado a sobrecostos operativos insostenibles, pérdidas económicas acumuladas y al aumento del riesgo en la seguridad de los conductores. Felipe Muñoz, director de esta entidad, explicó que son más de 1.500 vehículos de carga los afectados por estos bloqueos, lo que representa pérdidas cada día, solo en gastos operativos, por 3.000 millones de pesos.

Un comunicado emitido por esta entidad señala que “el país necesita decisiones, presencia institucional y soluciones inmediatas, no pausas. Estamos cansados de respetar el derecho a la manifestación, cuando nadie respeta nuestro derecho al trabajo y a la libre movilidad”. Agregaron que el gran inconveniente es que esta es la única ruta eficiente para el transporte hacia el norte del país, puesto que la vía al Urabá antioqueño, el otro corredor alterno, tiene tres puentes caídos. Y la última solución, la vía por el Magdalena Medio, aumenta los recorridos hasta en 400 kilómetros. Entérese: Gobernación denuncia intimidaciones a ambulancias y quema de vehículos por paro minero en Antioquia Lo más delicado es que la angustia de los transportadores aumenta con el paso de los días, teniendo en cuenta que después de ocho días de manifestaciones aún no hay acuerdos en firme entre los mineros y el Gobierno Nacional, aunque sí se ha llegado a algunos consensos. Por ahora, según se conoció, está pendiente las condiciones en las que se eliminan los operativos contra los mineros por parte de la Policía y las condiciones de la formalización de este grupo. Le puede interesar: Paro minero: quemaron una embarcación y negociaciones para levantarlo no llegan a buen puerto Mientras avanzan las negociaciones entre los mineros y los voceros del Ministerio del Interior, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para buscar solucionar esta problemática.