MinEducación detecta más de 1.200 presuntas irregularidades en procesos docentes de Antioquia y Medellín

El Ministerio de Educación Nacional y la Comisión Nacional del Servicio Civil revelaron que encontraron más de 1.200 presuntas irregularidades en procesos relacionados con docentes en Antioquia y Medellín, tras realizar visitas de seguimiento y verificación en distintas Entidades Territoriales Certificadas del departamento.
Según las autoridades, las inconsistencias detectadas comprometerían recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), además de afectar la transparencia en la administración del talento humano y el cumplimiento de los derechos de carrera de los profesores.
Uno de los hallazgos más delicados tiene que ver con la existencia de un caso de doble asignación salarial durante 2026 entre las nóminas de Antioquia y el municipio de Sabaneta. Asimismo, se identificaron nombramientos realizados por fuera de los procedimientos establecidos en el Sistema Maestro, plataforma oficial para la provisión de vacantes docentes.