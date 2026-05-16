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MinEducación detecta más de 1.200 presuntas irregularidades en procesos docentes de Antioquia y Medellín

Las autoridades investigan fallas que podrían afectar recursos públicos y el acceso de miles de estudiantes a docentes.

  • El Ministerio de Educación y la Comisión Nacional del Servicio Civil adelantan revisiones sobre presuntas irregularidades en procesos docentes de Antioquia y Medellín. FOTO: Magnific.
    El Ministerio de Educación y la Comisión Nacional del Servicio Civil adelantan revisiones sobre presuntas irregularidades en procesos docentes de Antioquia y Medellín. FOTO: Magnific.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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El Ministerio de Educación Nacional y la Comisión Nacional del Servicio Civil revelaron que encontraron más de 1.200 presuntas irregularidades en procesos relacionados con docentes en Antioquia y Medellín, tras realizar visitas de seguimiento y verificación en distintas Entidades Territoriales Certificadas del departamento.

Según las autoridades, las inconsistencias detectadas comprometerían recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), además de afectar la transparencia en la administración del talento humano y el cumplimiento de los derechos de carrera de los profesores.

Uno de los hallazgos más delicados tiene que ver con la existencia de un caso de doble asignación salarial durante 2026 entre las nóminas de Antioquia y el municipio de Sabaneta. Asimismo, se identificaron nombramientos realizados por fuera de los procedimientos establecidos en el Sistema Maestro, plataforma oficial para la provisión de vacantes docentes.

Durante las inspecciones en Antioquia se revisaron cerca de 170 vacantes docentes y 240 nombramientos en plazas definitivas. Según el informe, varios de esos procesos habrían sido realizados sin cumplir los mecanismos definidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

También se encontraron irregularidades en los procesos de encargo. De acuerdo con el reporte oficial, al menos 38 encargos no cumplieron con el procedimiento reglamentario exigido por la entidad.

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El ministro de Educación, Daniel Rojas, aseguró que en Medellín se detectó un número importante de vacantes sin cubrir, situación que estaría afectando directamente a miles de estudiantes.

“En Medellín, por ejemplo, hay 390 vacantes. Quiere decir que hay 390 profesores que debieron haberse asignado y estos niños no cuentan con esos profesores, pese a que existen los recursos para hacerlo”, afirmó el funcionario.

El ministro también cuestionó la existencia de 429 nombramientos realizados por fuera del Sistema Maestro y pidió esclarecer por qué se habrían efectuado sin el debido registro oficial.

Las autoridades explicaron que este proceso de verificación no solo se adelanta en Antioquia. La estrategia ya se implementó en departamentos y ciudades como Magdalena, Santa Marta, Popayán, Cauca, Nariño y Pasto, y continuará en otras regiones del país durante mayo y junio de 2026.

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El seguimiento es coordinado entre el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Apoyo Fiscal. El objetivo es vigilar la correcta administración de los recursos públicos destinados al sector educativo y verificar el manejo de la planta docente en las entidades territoriales.

Entre las principales alertas detectadas aparecen posibles duplicidades en nóminas, pagos por encima de los límites establecidos, uso indebido de bonificaciones y nombramientos que no se ajustan a los mecanismos oficiales de selección docente.

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