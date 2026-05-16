Viuda de Miguel Uribe critica preacuerdo de “El Costeño” con la Fiscalía: así fue la participación del criminal en el magnicidio

Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, para la Fiscalía fue el coordinador operativo y logístico central de la estructura criminal “La Oficina”, contratada por la Segunda Marquetalia, para ejecutar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El nombre del capturado volvió a sonar este viernes por cuenta de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel, quien a través de un comunicado de su abogado cuestionó el preacuerdo al que llegó el ente acusado con ‘El Costeño’. En la misiva calificaron de “beneficios desproporcionados” los que la Fiscalía le habría dado a alias El Costeño, pese a rol determinante en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Lea también: A casi un año del crimen: ¿por qué mataron a Miguel Uribe? “Lejos de aportar una colaboración efectiva a la verdad, su defensa ha desplegado estrategias dilatorias sistemáticas para burlar la justicia”, afirmó Tarazona al añadir que la firma del preacuerdo “constituye una grave afrenta a la dignidad de las víctimas y a la confianza pública (...) nos revictimiza”. Y es que el historial delictivo de alias El Costeño es amplio e incluye una sentencia condenatoria cumplida en la cárcel de Acacías (Meta) entre los años 2012 y 2015, como se lee en los expedientes de alias El Viejo y ‘Gabriela’, condenados a 22 años y 4 meses de prisión; y 21 años y 2 meses de cárcel, sucesivamente.

El rol de “Chipi” o “El costeño” en crimen de Miguel U.

Elder José Arteaga Hernández fue el arquitecto criminal de la ejecución material del atentado en el Parque El Golfito el 7 de junio de 2025. En los papeles judiciales del caso, y peritajes de los investigadores, se lee que fue quien organizó el plan detallado, definiendo los desplazamientos, las rutas de escape y garantizando los recursos necesarios (vehículos, armas y personal). No se pierda: Primicia | Chats y pruebas contra Brayan Cruz, implicado en magnicidio de Miguel Uribe que capturaron en Argentina Fue el encargado de contactar y asignar roles a los ejecutores. Seleccionó al menor de 15 años (alias “Tianz”) como tirador, a Katherine Andrea Martínez (alias “Gabriela”) para el transporte del arma, y a Carlos Eduardo Mora (alias “Veneco”) como conductor del vehículo de apoyo. Además, “entregó personalmente una pistola Glock modificada al menor sicario dentro de un vehículo minutos antes del ataque”. Arteaga mismo programó el dispositivo para que el arma disparara en ráfaga (automático) y no tiro a tiro, con el fin de asegurar el resultado letal. “Instruyó al sicario para que se ubicara a espaldas de la víctima, disparara directamente a la cabeza y descargara la totalidad del proveedor”, dicen investigadores del caso en sus documentos judiciales. En los expedientes también se lee que era el responsable de los pagos: ofreció 5 millones de pesos al conductor del vehículo Spark y prometió 20 millones al menor sicario por la consumación del crimen, pago que según las investigaciones no se logró materializar.

Tenía un grupo de WhatsApp llamado “plata o plomo”

Lideraba una célula delictiva en Bogotá identificada en comunicaciones de WhatsApp como “Plata o Plomo” o “Amantes del Billete”. A través de ese grupo, según la Fiscalía, coordinaba las conexiones de alto nivel con una organización criminal que lideraría una persona con el alias de “Mosco” (exintegrante de los “Sayayines” del Bronx) y se reporta que poseía contactos directos o incluso formaba parte de la guerrilla Segunda Marquetalia, grupo señalado hoy por el ente acusador como el determinador del magnicidio de Miguel Uribe a través de alias El Viejo; alias “Yako” y el Zarco Aldinever.

“Actuaba bajo la subordinación directa de Simeón Pérez Marroquín (alias El Viejo), quien actuaba como el enlace superior que autorizaba el uso de armas y recursos. Prefería contratar menores de edad para cometer homicidios bajo la premisa de que, por su condición jurídica, era más fácil “sacarlos de los problemas” legales en comparación con los adultos”, se lee en los documentos judiciales del caso. A la par de su rol en el caso Miguel Uribe, las autoridades lo han señalado de participar en la producción y venta de “tusi” y marihuana en la localidad de Engativá (barrio El Muelle), utilizando insumos marcados con el logo de “Batman” provistos por la red de alias “Mosco”. Le puede interesar: El mismo hombre en dos magnicidios: ‘El Viejo’ y su relación con los casos Luis Carlos Galán y Miguel Uribe

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