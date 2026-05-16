Atención: Alex Saab es deportado por Venezuela a EE. UU.

El Gobierno de Venezuela informó este sábado la deportación de Alex Saab a Estados Unidos, de acuerdo con un comunicado difundido por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).
Las autoridades de ese país indicaron que la decisión se tomó considerando que el mencionado ciudadano estaría presuntamente involucrado en la comisión de diversos delitos en Estados Unidos, situación que —según el comunicado— sería de conocimiento público y mediático.
Lo que ha trascendido es que el empresario ya no estaría recluido en El Helicoide y está previsto que salga del país en las próximas horas.
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“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán, llevada a cabo este 16 de mayo de 2026 en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”, dio a conocer el SAIME.