Motociclista y su acompañante murieron en vía Medellín–Manizales por caída de rocas

Un motociclista perdió la vida en un trágico accidente registrado en la vía que comunica a La Pintada con Supía, en el departamento de Caldas. El hecho se produjo cuando material rocoso se desprendió de la montaña y lo impactó mientras se desplazaba por este corredor vial.
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El siniestro tuvo lugar en inmediaciones del sector de La Felisa, una zona que ha sido identificada por su alta susceptibilidad a deslizamientos de tierra. Este tipo de emergencias suele intensificarse durante temporadas de lluvias, lo que incrementa los riesgos para quienes transitan por el lugar.