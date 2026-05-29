Médicos operan a un feto dentro del útero de su madre para salvarle el intestino: nació semanas después sin complicaciones graves

Especialistas del Hospital Clínic de Barcelona y del Hospital Sant Joan de Déu realizaron en febrero una cirugía fetal pionera en Europa para tratar una gastrosquisis severa en un feto de 700 gramos que desarrolló el intestino fuera del cuerpo. La operación se llevó a cabo dentro del útero de la madre, Camila Molina, de 20 años, cuando cursaba la semana 28 de embarazo.
El procedimiento fue realizado por el equipo de BCNatal con el objetivo de evitar lesiones irreversibles en el intestino del bebé, identificado como Thiago, quien nació semanas después y actualmente presenta una evolución favorable.
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La gastrosquisis es una malformación congénita que ocurre cuando la pared abdominal no se cierra correctamente durante el embarazo. Como consecuencia, los intestinos (y en algunos casos otros órganos) quedan fuera del cuerpo y expuestos directamente al líquido amniótico. Esta condición puede provocar inflamación, pérdida de riego sanguíneo y necrosis intestinal.
El caso fue detectado durante una ecografía rutinaria cuando Camila estaba en el quinto mes de embarazo. Tras ser derivada a BCNatal, los médicos evaluaron el cuadro clínico y concluyeron que el riesgo de daño intestinal severo era elevado si se esperaba al nacimiento para intervenir.
“Normalmente, en estos casos, se suelen operar después de nacer. Pero este caso era tan grave que el bebé corría un riesgo muy elevado de perder gran parte del intestino si esperábamos al nacimiento. Tenía prácticamente todo el intestino fuera del abdomen y comprimido por un orificio de apenas un centímetro”, explicó Eduard Gratacós, director de BCNatal.