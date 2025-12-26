Soldado mató a un compañero mientras limpiaba su arma de dotación en el Oriente antioqueño

Las actividades de mantenimiento y aseo de las armas de dotación terminó en tragedia en una guarnición militar ubicada en el municipio de Argelia, Oriente lejano de Antioquia, cuando un soldado le produjo una herida fatal a uno de sus compañeros.

El hecho sucedió en las vísperas de la Navidad, durante la mañana del 23 de diciembre, e involucró a los efectivos del Grupo Mediano de Caballería N.° 4.

“Durante el desarrollo de esta actividad, uno de los soldados que estaba prestando su servicio militar accionó de manera accidental su arma de dotación, ocasionándole una herida al soldado Yarlin Arcángel Yarce Lopera”, según informó la Cuarta Brigada en un comunicado.