Delcy dice que fue invitada a Estados Unidos y reitera que Maduro es el “presidente legítimo” de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que recibió una invitación para visitar Estados Unidos, aunque no precisó una fecha. La declaración se dio en medio de un nuevo escenario de diálogo entre Caracas y Washington, tras la captura de Nicolás Maduro.

“He sido invitada a Estados Unidos”, dijo Rodríguez a NBC News en su primera entrevista con un medio internacional desde que asumió como titular encargada del Ejecutivo. “Estamos contemplando ir una vez que establezcamos la cooperación y podamos avanzar con todo”, agregó.

El anuncio se produjo luego de que la funcionaria recibiera en Caracas al secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, con quien abordó temas relacionados con el sector energético. El funcionario estadounidense aseguró que habrá “un giro absolutamente dramático” en el estado de las relaciones bilaterales.