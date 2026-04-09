Víctima de ataque en El Carmen de Viboral tenía antecedentes por drogas y porte de armas, ¿fue una riña o ajuste de cuentas?

Este viernes habrá un consejo de seguridad en El Carmen de Viboral, en el Oriente antioqueño, para analizar las posibles causas y medidas a tomar tras el ataque en el que pereció un hombre y quedó una mujer herida.

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Los hechos ocurrieron el martes, 7 de abril, en horas de la noche en la vereda Camargo, ubicada apenas a unos cinco minutos de distancia desde el parque central de esa población, por la vía hacia La Ceja.

En esa zona rural, un hombre fue asesinado dentro de una vivienda con impactos de arma de fuego. Esta víctima tendría alrededor de 25 años, según testigos, igual que la mujer que sufrió lesiones por las heridas de bala que obligaron a que fuera trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Según el secretario de Gobierno de El Carmen, Daniel Quintero, el municipio llevaba mes y medio sin que ocurriera un hecho de sangre fatal dentro del área urbana ni las veredas pero se abstuvo de hacer más comentarios sobre el hecho en concreto, debido a que este es materia de investigación por parte de la Fiscalía.

Tampoco fueron reveladas las identidades de las dos personas afectadas en el incidente.

Sin embargo, en el municipio han circulado versiones confusas al respecto. Se habla de que en el domicilio en que yacía la víctima mortal había licores e indicios de que estaban en medio de un festejo.

Por ello existe la hipótesis de que se pudo haber presentado un desacuerdo entre los participantes de la fiesta que desembocó en expresiones violentas.

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Tampoco se descarta que los agresores fueran externos y hayan llegado a aguarles la fiesta, teniendo como móviles un posible ajuste de cuentas.

Según conoció EL COLOMBIANO, el hombre asesinado contaba con tres antecedentes desde 2024 por posesión de alucinógenos y porte de un arma larga, al parecer un fusil. Por su parte, la mujer herida había sido detectada con drogas. Ninguno de los dos residía en el municipio.

Hasta la fecha, El Carmen de Viboral registra siete homicidios en los tres meses y nueve días que han transcurrido de 2026.