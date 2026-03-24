Misteriosa muerte en Bello: joven habría fallecido por inhalar sustancia química

Las autoridades del municipio de Bello investigan la extraña muerte de un hombre al interior de una vivienda en la vereda Hato Viejo.





De acuerdo con la información preliminar, los vecinos alertaron de la muerte de un hombre de 27 años, quien al parecer habría perdido la vida por inhalación de una sustancia química. Lea también: 227 familias esperan hace 12 años sus apartamentos en Sabaneta Al sitio del suceso llegaron de forma rápida los miembros del cuerpo de bomberos bellanita, quienes al ingresar a la vivienda confirmaron la muerte del joven. Además, encontraron indicios de que el elemento químico sería cianuro.



Posteriormente, dada la naturaleza del hecho, el caso fue asumido por unidades de la Policía Judicial, encargadas de adelantar los actos urgentes y la recolección de información. Aunque al inicio se había especulado que junto al hombre habrían muerto también unos menores de edad, las autoridades de Bello confirmaron que no hay más personas involucradas ni menores de edad afectados en este hecho.

Ante los rumores que ha despertado este hecho, la Alcaldía de Bello indicó que será únicamente el Instituto de Medicina Legal quien determine las causas exactas de la muerte mediante los estudios correspondientes.