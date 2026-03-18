Falleció Lía de la Cuesta de Hernández, esposa de Jorge Hernández, y pilar de EL COLOMBIANO

Falleció Lía de la Cuesta de Hernández, esposa de Jorge Hernández Restrepo, una mujer ejemplor que acompañó durante toda su vida a uno de los hombres lideró durante décadas EL COLOMBIANO.
El deceso de Lía de la Cuesta de Hernández ocurrió este martes 17 de marzo de 2026, dejando un legado como accionista y parte de la familia Hernández en la consolidación del Grupo El Colombiano. Hija del ingeniero Ricardo de la Cuesta y de Esther Abad, Lía de la Cuesta de Hernández provenía de una de las familias tradicionales de la región del Suroeste antioqueño, particularmente al municipio de Jericó.