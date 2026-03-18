Falleció Lía de la Cuesta de Hernández, esposa de Jorge Hernández, y pilar de EL COLOMBIANO

Falleció Lía de la Cuesta de Hernández, esposa de Jorge Hernández Restrepo, una mujer ejemplor que acompañó durante toda su vida a uno de los hombres lideró durante décadas EL COLOMBIANO. El deceso de Lía de la Cuesta de Hernández ocurrió este martes 17 de marzo de 2026, dejando un legado como accionista y parte de la familia Hernández en la consolidación del Grupo El Colombiano. Hija del ingeniero Ricardo de la Cuesta y de Esther Abad, Lía de la Cuesta de Hernández provenía de una de las familias tradicionales de la región del Suroeste antioqueño, particularmente al municipio de Jericó.

Agradecimientos a Lía de la Cuesta de Hernández

Jorge Hernández y Lía de la Cuesta de Hernández formaron un hogar con tres hijos: Jorge Andrés (fallecido), Juan Carlos y Ricardo, además de cuatro nietas y tres bisnietos.

Juliana Hernández, una de sus nietas, la recordará como una persona que entregó el corazón completo a su familia con su compañía y su dedicación. “Esposa, mamá, abuela y bisabuela, pero sobre todo una mujer con un corazón inmenso y lleno de amor para su familia y quienes tuvieron la fortuna de conocerla.

Una mujer grande, que a pesar de tantos dolores en su vida, escogió vivir y mantener unida una familia donde ella fue matrona, donde fue todo y siempre desde el amor y la ternura.

Lía de la Cuesta de Hernández. FOTO: EL COLOMBIANO

‘Nia’, como amorosamente le decían sus nietas y personas cercanas, no fue una mujer de lujos, sino de bondad y servicio con los demás. Una huella imborrable de servicio, dulzura y resiliencia. Tengo tantas palabras para decir, pero el sentimiento me deja corta para expresar lo que fue mi abuela. Solo sé que quien tuvo la fortuna de conocerla vio la mujer tan bonita y llena de magia que era”, expresó su nieta Juliana.

Luis Miguel de Bedout Hernández, exgerente de El Colombiano, recordará a Lía de la Cuesta de Hernández como una mujer “valiente y una madre abnegada que acompañó y estimuló a su esposo durante toda su trayectoria al frente del periódico El Colombiano, tiempo durante el cual vio crecer y expandirse la empresa de manera visionaria y brillante. Así mismo, la recordaremos como la madre que se dedicó con gran espíritu y mucho amor a la formación de sus hijos y nietos, quienes guardan un maravilloso recuerdo de ella”.