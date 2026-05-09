Supremo de Brasil suspende ley que podría reducir condena del expresidente Jair Bolsonaro

El Tribunal Supremo de Brasil suspendió temporalmente este sábado la aplicación de una ley que podría reducir la condena del expresidente Jair Bolsonaro y de otros procesados por intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien argumentó razones de “seguridad jurídica” mientras la corte estudia demandas que cuestionan la constitucionalidad de la norma.

La ley había sido aprobada por el Congreso brasileño luego de que los parlamentarios revocaran un veto impuesto previamente por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La normativa buscaba modificar el cálculo de penas para delitos relacionados con tentativa de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático, permitiendo reducciones significativas en algunos casos.

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Según el fallo, cualquier solicitud de revisión de condena deberá esperar hasta que el pleno del Supremo Tribunal Federal analice las acciones presentadas por partidos de izquierda contra la ley. En la práctica, la decisión frena momentáneamente cualquier posibilidad de que Bolsonaro obtenga una rebaja inmediata de su condena.