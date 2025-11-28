Encontraron sin vida al soldado desaparecido durante combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en Dabeiba

El lunes, 24 de noviembre, tropas del Batallón de Ingenieros N.° 17 General Carlos Bejarano Muñoz tuvieron un enfrentamiento con miembros de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo en la vereda Lopia, del municipio de Dabeiba, en límites con Uramita y Frontino, occidente de Antioquia.

En el hecho, el cabo tercero Danilo Fernando Meneses Betancurt fue asesinado y el soldado profesional Yiminson Mosquera Perea permanecía desaparecido. La búsqueda del militar fue incesante, la Gobernación de Antioquia ofreció incluso $200 millones por información que permitiera dar con su ubicación.

Sin embargo, tiempo después de este anuncio, el Comando de la Décima Séptima Brigada, unidad de la Séptima División del Ejército Nacional, informó que tras una intensa búsqueda adelantada con las diferentes capacidades de la Fuerza Pública y en coordinación interinstitucional con Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), fue hallado el cuerpo sin vida del militar.

“Lamentamos profundamente la muerte de nuestro soldado y enviamos sinceras condolencias a familiares y amigos, para quienes la Institución ha dispuesto de un equipo interdisciplinario para brindarles apoyo y acompañamiento en esta dolorosa perdida”, expresó en el comunicado el Ejército.

Si bien el Clan del Golfo negó en su momento tener en su poder al soldado, las autoridades han expresado que la desaparición y posterior muerte del militar sí fue producto de la confrontación con el grupo armado.

A raíz de esto, el Ejército anunció que continuará adelantando operaciones militares en el Occidente de Antioquia con el propósito de brindar protección a la población que se ha visto afectada por el accionar delictivo del Clan del Golfo.