Mataron afuera de la UdeA a hombre que habría intentado robarle a un estadounidense en Laureles, Medellín

Sobre la madrugada del pasado lunes, el extranjero había terminado de comerse una hamburguesa en el establecimiento abierto las 24 horas y dos hombres en una motocicleta se le acercaron con el fin de intentar robarle una cadena de oro.

Un intento de atraco a un ciudadano estadounidense que salía de un reconocido restaurante de cadena en el barrio Laureles, de Medellín, acabó con la muerte de uno de los presuntos delincuentes, mientras que el otro, para evitar ser capturado, se tuvo que tirar al río Medellín para escapar.

Al oponer resistencia al asalto, uno de los presuntos delincuentes accionó el arma traumática y le disparó al extranjero en su pierna izquierda, pero al este reaccionar pidiendo ayuda, los motorizados decidieron escapar sin el botín.

El norteamericano fue trasladado al Hospital General, donde fue intervenido de su herida y posteriormente dado de alta, teniendo en cuenta que el impacto fue superficial y solo le dejó dolencias en la parte del muslo.

Ante el reporte del hecho delictivo, la motocicleta fue identificada con prontitud y dos agentes de la estación de Policía de Aranjuez comenzaron la persecución de este vehículo. Cuando lograron interceptarlo, uno de los que viajaba en este vehículo desenfundó un arma de fuego e intentó lesionar a los uniformados.

Una patrullera, de 25 años, que participaba en el procedimiento sacó su arma de dotación y le disparó a los presuntos delincuentes, lesionando a uno de ellos en la espalda, haciendo que se cayeran cuando transitaban por la carrera 55 (avenida Regional) con la calle 67 (Barranquilla), en las afueras de la Universidad de Antioquia.

El presunto delincuente lesionado fue trasladado al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde llegó sin signos vitales. La identidad del fallecido no se estableció, puesto que no portaba documentación y se presume que tendría entre 20 y 25 años.

La otra persona, quien estaría manejando la moto, la dejó abandonada en el lugar de los hechos y se lanzó al río Medellín con el fin de evadir el accionar policial. Con base en los registros de las cámaras de seguridad, ya avanza su búsqueda para que responda por estos hechos.