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¿Cómo educar sin violencia? Medellín presenta campaña para prevenir el maltrato infantil

El año pasado en la ciudad se registraron 13.633 casos de violencia intrafamiliar y de género, y en lo que va de este 2026 van 2.435.

  • El propósito de esta campaña es que se deje de normalizar la violencia en los hogares, a la que acuden muchos padres de familia teniendo en cuenta sus propias experiencias cuando eran pequeños. FOTO Alcaldía de Medellín.
    El propósito de esta campaña es que se deje de normalizar la violencia en los hogares, a la que acuden muchos padres de familia teniendo en cuenta sus propias experiencias cuando eran pequeños. FOTO Alcaldía de Medellín.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 35 minutos
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“El cambio empieza en casa y comienza contigo”, así bautizó la Alcaldía de Medellín la nueva campaña de Tejiendo Hogares que busca prevenir el maltrato y la violencia por parte de los padres a sus hijos, todo bajo la justificación de la crianza y una buena disciplina.

La estrategia, liderada por la primera dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín, está enfocada en orientar a los padres de familia, cuidadores y ciudadanía en general para que no acudan a mecanismos violentos con el fin de educar a los más pequeños, algo que, al parecer, se ha normalizado en muchos hogares de la ciudad.

Y es que no solo lo dice la Primera Dama, también se puede confirmar con el número de casos reportados. Según cifras del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública -Sivigila-, el año pasado se registraron 13.633 casos de violencia intrafamiliar y de género en Medellín. De ese total, 5.455 hechos están asociados a la violencia física, y en lo que va de este 2026, ya van 2.435 situaciones de este tipo. Además, ya se reportan 3.420 circunstancias de violencia psicológica, que tiene que ver con los gritos, humillaciones o hasta amenazas que en muchas ocasiones se ven disminuidas por las agresiones físicas.

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Las cifras, según el análisis realizado por la Alcaldía de Medellín, indican que en muchos hogares paisas predominan las prácticas de crianza basadas en los golpes, el miedo y la agresión para corregir a los niños y niñas, algo que sí o sí debe modificarse y no justificarse bajo dichos como “es que a mí me educaron así” o “es por su bien”.

“Yo creo que somos una generación un poco distinta porque ya tenemos más herramientas para aprender a relacionarnos y esa es la apuesta que hacemos: entregarle a la ciudad herramientas para relacionarse de una forma amorosa, empática y respetuosa. No queremos llegar a juzgar a las familias, pero sí queremos ayudarles para que lo hagamos de una forma diferente”, dijo la Primera Dama.

Por su parte, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, señaló: “Cuando se dan los cursos de Tejiendo Hogares, muchos lloran al final y dicen: ¿yo por qué no sabía que tenía otra forma de relacionarme con mi hijo? Yo creí que la única era la correa, la chancla o la olla, lo que me encontrara a la mano, o si estaba en un conflicto en la cocina, inclusive con cuchillos”.

Otro de los ítems que va ligado a esta problemática es el de violencia sexual. En 2025 en Medellín hubo 4.466 casos, y en lo que va del 2026 se han reportado 1.369. Una cifra que agudiza aún más la situación es que el 82% de las víctimas son mujeres, y el 30% de ellas apenas tienen entre 10 y 14 años.

Otro de los puntos en los que precisó la administración -que además, se piensa trabajar con esta nueva campaña- es en los hechos de negligencia o abandono, que si bien no se consideran actos violentos sí afectan sobremanera el núcleo familiar, más que todo la estabilidad emocional de los niños y niñas, quienes pueden quedar con secuelas permanentes tras la ausencia de sus padres.

Gran Escuela para la Familia: una iniciativa complementaria

Como campaña adicional, la Alcaldía de Medellín anunció que el próximo sábado 23 de mayo, de 10:00 a.m. a 12:00 m., se llevará a cabo de manera simultánea en 40 espacios de la ciudad la Gran Escuela para la Familia, una serie de conversatorios y charlas para prevenir la violencia en los hogares y fortalecer la relación en el núcleo familiar.

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Las temáticas principales que se abordarán serán salud mental y bienestar emocional, familia, crianza y relaciones, prevención de riesgos y retos actuales para las familias. El evento es gratuito, pero requiere inscripción previa; puede hacerlo dando clic aquí.

Para conocer los lugares de las comunas y corregimientos donde se realizará esta actividad, además de los temas específicos que se tratarán, puede visitar la página web https://www.medellin.gov.co/es/eventos/gran-escuela-para-la-familia/

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