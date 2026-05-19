¿Cómo educar sin violencia? Medellín presenta campaña para prevenir el maltrato infantil

“El cambio empieza en casa y comienza contigo”, así bautizó la Alcaldía de Medellín la nueva campaña de Tejiendo Hogares que busca prevenir el maltrato y la violencia por parte de los padres a sus hijos, todo bajo la justificación de la crianza y una buena disciplina.

La estrategia, liderada por la primera dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín, está enfocada en orientar a los padres de familia, cuidadores y ciudadanía en general para que no acudan a mecanismos violentos con el fin de educar a los más pequeños, algo que, al parecer, se ha normalizado en muchos hogares de la ciudad.

Y es que no solo lo dice la Primera Dama, también se puede confirmar con el número de casos reportados. Según cifras del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública -Sivigila-, el año pasado se registraron 13.633 casos de violencia intrafamiliar y de género en Medellín. De ese total, 5.455 hechos están asociados a la violencia física, y en lo que va de este 2026, ya van 2.435 situaciones de este tipo. Además, ya se reportan 3.420 circunstancias de violencia psicológica, que tiene que ver con los gritos, humillaciones o hasta amenazas que en muchas ocasiones se ven disminuidas por las agresiones físicas.

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Las cifras, según el análisis realizado por la Alcaldía de Medellín, indican que en muchos hogares paisas predominan las prácticas de crianza basadas en los golpes, el miedo y la agresión para corregir a los niños y niñas, algo que sí o sí debe modificarse y no justificarse bajo dichos como “es que a mí me educaron así” o “es por su bien”.

“Yo creo que somos una generación un poco distinta porque ya tenemos más herramientas para aprender a relacionarnos y esa es la apuesta que hacemos: entregarle a la ciudad herramientas para relacionarse de una forma amorosa, empática y respetuosa. No queremos llegar a juzgar a las familias, pero sí queremos ayudarles para que lo hagamos de una forma diferente”, dijo la Primera Dama.

Por su parte, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, señaló: “Cuando se dan los cursos de Tejiendo Hogares, muchos lloran al final y dicen: ¿yo por qué no sabía que tenía otra forma de relacionarme con mi hijo? Yo creí que la única era la correa, la chancla o la olla, lo que me encontrara a la mano, o si estaba en un conflicto en la cocina, inclusive con cuchillos”.

Otro de los ítems que va ligado a esta problemática es el de violencia sexual. En 2025 en Medellín hubo 4.466 casos, y en lo que va del 2026 se han reportado 1.369. Una cifra que agudiza aún más la situación es que el 82% de las víctimas son mujeres, y el 30% de ellas apenas tienen entre 10 y 14 años.

Otro de los puntos en los que precisó la administración -que además, se piensa trabajar con esta nueva campaña- es en los hechos de negligencia o abandono, que si bien no se consideran actos violentos sí afectan sobremanera el núcleo familiar, más que todo la estabilidad emocional de los niños y niñas, quienes pueden quedar con secuelas permanentes tras la ausencia de sus padres.