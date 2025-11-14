Siete meses después, capturaron a mujer que habría participado en ataque a patrulla policial en Ebéjico

Una mujer conocida como “La Madam” o “Leidy” y que habría participado en el ataque a una patrulla policial en Ebéjico, el 22 de abril de este año, figura entre los cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo que fueron capturados por la Policía el miércoles pasado.

Estas cuatro personas, según la Policía Antioquia, harían parte de la subestructura “Edwin Román Velásquez Valle”. Su aprehensión se produjo durante allanamientos realizados por la Fuerza Pública de manera simultánea en los municipios de Ebéjico, San Jerónimo y Armenia Mantequilla, en el Occidente antioqueño.

También, los cuatro, tenían orden de captura por los presuntos delitos de terrorismo, tentativa de homicidio, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y extorsión.

Pero la “Madam” no solo es señalada como copartícipe del ataque con explosivos que los miembros de la organización al margen de la ley también autodenominada como Ejército Gaitanista de Colombia perpetró contra los uniformados en el sector conocido como La Sucia, en la vía que de Ebéjico conduce a Medellín. También las autoridades la tienen perfilada como cabecilla financiera del Clan en la zona del occidente antioqueño y tendría una trayectoria de cinco años dentro de esa agrupación.

Ejerciendo ese rol, sería responsable de coordinar el recaudo de extorsiones que generaban rentas ilegales cercanas a 1.250 millones de pesos mensuales. Pero adicionalmente tiene antecedentes por amenazar a defensores de derechos humanos y funcionarios públicos.

Otros dos de los detenidos, alias “Angustia” y alias “Pelusa” estarían relacionados con dos homicidios sucedidos el 18 de julio y el 20 de agosto de 2025 en Ebéjico y Heliconia.

A la par con los anteriores fue capturado alias “Lucumí”, quien en compañía de ellos habría sido partícipe de dos acciones ofensivas contra la Fuerza Pública en Ebéjico y Armenia Mantequilla.

En las operaciones de registro a estas personas les fueron decomisados sus cuatro teléfonos, cuyo contenido sería verificado para determinar si contienen material relativo a las actividades ilegales.