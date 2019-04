Contrato le costó libertad a alcalde de El Bagre

Julio César Sampayo , concejal del partido de La U, dijo que desde que el contrato entró en vigencia no se ha hecho mantenimiento. “El deterioro en el servicio es evidente, porque muchas de las luminarias se fundieron. Y hay una cuenta con casi $2.500 millones recaudados, pero ese dinero no se puede tocar hasta que un juez no defina qué va a pasar”, agregó.

Los primeros dos meses de 2019 estuvieron cargados de tensión política en el municipio. Sin embargo el concejal Sampayo reportó que la alcaldesa logró armar una coalición con 10 de los 13 integrantes de la corporación.

“Yo no estoy ahí porque me parece que no es correcta la forma en que ella llegó, firmando letras (...) Y no me gusta que haya traído gente de afuera y le haya entregado contratos, como el de la alimentación escolar, a empresas de Sincelejo y otras zonas”, dijo. No obstante, hasta ahora no hay cuestionamientos legales a este contrato.

El concejal Lastre, que hace parte de la coalición, dijo que la alcaldesa “está trabajando mejor y se cuida mucho de revisar todos los contratos para que no haya problemas después”; pero reconoció que el municipio atraviesa por un momento difícil.

Ambos corporados coincidieron en que uno de los problemas más graves es la falta de un relleno sanitario, pues el que tenían fue sellado por las autoridades ambientales.

Antonio Cerpa, gerente de Aguas de El Bagre, dijo que los residuos se tienen que llevar hasta Caucasia, lo que genera sobrecostos.

Madrigal dijo que ya trabaja para resolver esos problemas y que, pese a los contratiempos, no renunciará. “Dios me mandó acá para cumplir alguna misión, y voy a trabajar por mi pueblo”, agregó la mujer que, además, es pastora cristiana.