Al fin hubo acuerdo para el cierre de Las Areneras en Amagá: así funcionará

El polémico cierre en el sector Las Areneras, en el municipio de Amagá, Antioquia, finalmente se hará después de más de dos años de disputas políticas entre la concesión Pacífico 1, la Gobernación de Antioquia y los 23 alcaldes del Suroeste antioqueño. Se logró determinar cómo se hará después de los acuerdos a los que se llegaron tras una reunión de este miércoles.
Según informó la concesión, estos cierres comenzarán este jueves y se harán de lunes a viernes entre las 8:30 de la mañana y 1:30 de la tarde. En la primera etapa será con paso controlado a un carril y circulación alternada de vehículos en esos horarios. Durante los primeros días, el cambio de flujo se daría cada 15 minutos.