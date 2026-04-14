Ocho homicidios en tres días recrudecen la violencia en el Oriente antioqueño; cuatro fueron en Rionegro

La racha de violencia en el Oriente antioqueño, en medio de la disputa de estructuras criminales del Valle de Aburrá y dos facciones del Clan del Golfo, sigue en aumento. Desde el pasado domingo se han registrado ocho asesinatos en cuatro municipios de esta subregión, la mayoría relacionados con esta disputa.
El caso más reciente se presentó en la mañana de este martes, cuando un hombre fue baleado en el barrio La Playita, de Rionegro, luego de que personas armadas le dispararan y le ocasionaran la muerte en el sitio. Hasta el momento no ha trascendido la identidad de la víctima.