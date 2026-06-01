VigIA: la app gratuita con inteligencia artificial que ayuda a padres a detectar riesgos de abuso infantil

Se llama VigIA y fue presentada por la asociación Infancia Libre de Abuso Sexual (ILAS) como “el primer cerco digital inteligente del mundo diseñado para prevenir el abuso infantil ”. La plataforma usa inteligencia artificial para detectar situaciones de riesgo en el entorno cotidiano de niños y adolescentes y alertar a sus cuidadores en tiempo real.

Una aplicación gratuita desarrollada en América Latina promete convertirse en una herramienta de prevención para padres preocupados por la seguridad de sus hijos.

El funcionamiento es concreto. VigIA registra el audio del entorno del menor a través del celular, tableta o reloj inteligente que el niño o adolescente lleve consigo. Ese audio se transcribe y analiza mediante un agente de inteligencia artificial entrenado para identificar seis patrones de riesgo: bullying, violencia, acoso sexual, consumo de sustancias, peligro físico y contenido emocionalmente dañino. Cuando el sistema detecta una señal de alerta, envía una notificación por SMS a los padres o tutores, clasificada en cuatro niveles de severidad: crítico, alto, medio o bajo.

La lógica detrás de la herramienta parte de una realidad que las organizaciones de protección infantil documentan con frecuencia. La mayoría de los casos de abuso ocurre dentro del entorno cercano del menor, lo que dificulta que las señales sean visibles a tiempo.

“Cada día, miles de niños enfrentan situaciones de riesgo que sus padres jamás detectan. El bullying no siempre deja moretones. Las conversaciones inapropiadas con adultos ocurren cuando nadie más escucha. Y para cuando las señales son visibles, el daño ya lleva semanas. VigIA existe para cerrar esa brecha”, señala ILAS en la página oficial del proyecto.

Además del monitoreo de audio, la plataforma incorpora un sistema GPS que permite crear geocercas: zonas que los padres pueden marcar como seguras o de riesgo. La aplicación notifica cada vez que el menor entra o sale de esos perímetros.

Toda esa información, junto con el historial de grabaciones, transcripciones y resúmenes generados por IA, queda disponible en un panel web que también muestra el estado de batería y conexión del dispositivo del menor.

Como función adicional, VigIA incluye un botón de pánico que pueden activar tanto los padres como el propio menor. Al usarlo, el sistema activa un GPS de alta frecuencia y grabaciones de audio extendidas que se actualizan cada 10 minutos.

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La aplicación es compatible con celulares, tabletas, relojes inteligentes y asistentes de voz con sistemas iOS y Android, y puede descargarse gratis desde las tiendas de Apple y Google.

Antes de usarla por primera vez, los interesados deben solicitar acceso completando un formulario con datos básicos de identificación. Los desarrolladores explican que este paso responde a las características de la herramienta: “VigIA es una plataforma de alto impacto para la protección infantil. Para garantizar que se utilice exclusivamente con ese propósito, verificamos la identidad de cada usuario antes de activar su cuenta”.

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