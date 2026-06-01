VigIA: la app gratuita con inteligencia artificial que ayuda a padres a detectar riesgos de abuso infantil

Una aplicación gratuita desarrollada en América Latina promete convertirse en una herramienta de prevención para padres preocupados por la seguridad de sus hijos.
Se llama VigIA y fue presentada por la asociación Infancia Libre de Abuso Sexual (ILAS) como “el primer cerco digital inteligente del mundo diseñado para prevenir el abuso infantil”. La plataforma usa inteligencia artificial para detectar situaciones de riesgo en el entorno cotidiano de niños y adolescentes y alertar a sus cuidadores en tiempo real.