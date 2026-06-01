Brutal ataque de dos perros en Montebello dejó a una mujer con graves heridas y una amputación

Una semana después del brutal ataque que sufrió María Orfilia Ramírez, una adulta mayor, por parte de dos perros –un pitbull y un pastor alemán- en el suroeste antioqueño, las huellas parecen imborrables.
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La mujer, de 64 años de edad, permanece hospitalizada en la IPS Universitaria de Medellín (antigua clínica León XIII) a la espera de las cirugías a que debe ser sometida, pues las mordeduras de los canes le produjeron un desastillamiento del brazo izquierdo, así como la amputación del dedo meñique en esa misma extremidad superior y heridas en la cara y la cabeza.
Todo ello se agrava, pues la paciente sufre de diabetes, enfermedad que afecta el proceso de curación y cicatrización; de hecho debe inyectarse insulina.
Los hechos sucedieron el martes 26 de mayo en el municipio de Montebello, concretamente en la vereda La Granja, que queda a medio camino entre el corregimiento Versalles y el casco urbano del municipio.