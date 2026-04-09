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Niño de 4 años murió en absurdo accidente tras sacar la cabeza por la ventana de un bus en el Oriente antioqueño

El menor iba en un bus hacia el municipio de Granada y tras recibir golpes por otro bus intermunicipal, fue trasladado a un hospital de Rionegro, donde falleció.

  • El menor, tras ser golpeado por otro bus cuando sacó la cabeza en la vía Granada-El Santuario, fue trasladado a la Clínica Somer, de Rionegro, donde falleció. FOTOS: Cortesía captura de video
    El menor, tras ser golpeado por otro bus cuando sacó la cabeza en la vía Granada-El Santuario, fue trasladado a la Clínica Somer, de Rionegro, donde falleció. FOTOS: Cortesía captura de video
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Una madre y su hijo de 4 años estaban viajando de Granada, Antioquia, hacia Medellín en un bus intermunicipal. En medio del recorrido, el menor asomó la cabeza por la ventana de este vehículo y en ese instante pasó otro bus y lo golpeó, provocándole lesiones que posteriormente le costaron la vida.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes en la vía El Santuario-Granada, en el corredor que da acceso a este último municipio, cuando un bus de la empresa Flota Granada –en el que iba el menor– se cruzó con otro de Coonorte, justo en el instante en el que el niño sacó su cabeza.

Al ver que el infante quedó gravemente herido por el golpe ocasionado por este bus, su madre salió en compañía de otros usuarios del automotor y lo llevaron de urgencias en un vehículo al Hospital San Juan de Dios, de El Santuario.

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Allí lo valoraron y se dieron cuenta que su estado era crítico y por esa razón lo remitieron de urgencia hacia la Clínica Somer, de Rionegro, donde estuvo hospitalizado hasta este miércoles, cuando los médicos dictaminaron su fallecimiento, producto de las lesiones.

Los agentes de la Secretaría de Movilidad de El Santuario ubicaron al conductor del bus de la empresa Coonorte en el parque del municipio de Granada, luego de finalizar su recorrido, y allí argumentó que no se había enterado de lo sucedido con este infante.

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El menor había cumplido los cuatro años el pasado 18 de marzo y era oriundo del municipio de San Pablo, Bolívar. Se encontraba con su madre visitando Granada, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Este hecho deja en evidencia el mito de los peligros de asomar la cabeza por la ventana de los vehículos en los corredores viales, en el que se argumenta que esto puede terminar provocando lesiones mortales si hay un encuentro con otros automotores.

Por esa razón, las autoridades reiteran el llamado a los adultos a estar pendientes todo el tiempo de los niños con los que viajan y evitar que realicen este tipo de acciones cuando viajen en buses, camiones o carros.

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