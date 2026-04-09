Niño de 4 años murió en absurdo accidente tras sacar la cabeza por la ventana de un bus en el Oriente antioqueño

Una madre y su hijo de 4 años estaban viajando de Granada, Antioquia, hacia Medellín en un bus intermunicipal. En medio del recorrido, el menor asomó la cabeza por la ventana de este vehículo y en ese instante pasó otro bus y lo golpeó, provocándole lesiones que posteriormente le costaron la vida. Los hechos ocurrieron el pasado lunes en la vía El Santuario-Granada, en el corredor que da acceso a este último municipio, cuando un bus de la empresa Flota Granada –en el que iba el menor– se cruzó con otro de Coonorte, justo en el instante en el que el niño sacó su cabeza.

Al ver que el infante quedó gravemente herido por el golpe ocasionado por este bus, su madre salió en compañía de otros usuarios del automotor y lo llevaron de urgencias en un vehículo al Hospital San Juan de Dios, de El Santuario. Entérese: Video | Uno más: camión de acarreos terminó volcado en la loma del “sube o no sube” en Sabaneta Allí lo valoraron y se dieron cuenta que su estado era crítico y por esa razón lo remitieron de urgencia hacia la Clínica Somer, de Rionegro, donde estuvo hospitalizado hasta este miércoles, cuando los médicos dictaminaron su fallecimiento, producto de las lesiones. Los agentes de la Secretaría de Movilidad de El Santuario ubicaron al conductor del bus de la empresa Coonorte en el parque del municipio de Granada, luego de finalizar su recorrido, y allí argumentó que no se había enterado de lo sucedido con este infante. Le puede interesar: Choque múltiple provocó pánico y congestión en la Loma del Campestre, de Medellín El menor había cumplido los cuatro años el pasado 18 de marzo y era oriundo del municipio de San Pablo, Bolívar. Se encontraba con su madre visitando Granada, de acuerdo con el reporte de las autoridades.