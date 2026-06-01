La izquierda se consolidó en Antioquia: Cepeda sumó 123.000 votos más que Petro en 2022

Los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales actualizaron el mapa político en varias regiones del país. Mientras en ciudades como Barranquilla y Bogotá la principal novedad fue un petrismo que perdió fuerza ante la derecha, en Antioquia se consolidó una tendencia que ya se había avizorado en las pasadas elecciones legislativas: una izquierda muy lejos de ganar, pero que está en crecimiento.
De acuerdo con el boletín 26 de la Registraduría, con el 100% de las mesas informadas, en el departamento el vencedor por un amplio margen fue Abelardo de la Espriella, con un total de 1.723.406 votos, equivalentes al 54,3%.
Le puede interesar: Antioquia le puso 16% de los votos a De la Espriella: ¿cómo se reacomodará el tablero?
Si a los votos de De la Espriella se suman los obtenidos por Paloma Valencia, quien alcanzó 294.322 sufragios, equivalentes a un 9%, la derecha se afianzó como la tendencia política con más fuerza en el departamento, con un 63% de los votos.
No obstante, la candidatura de Iván Cepeda ocupó el segundo lugar con 805.652 votos, equivalentes al 25%.
Si se compara con años anteriores, el senador del Pacto Histórico sumó 123.000 votos más que los logrados por Petro en la primera vuelta presidencial de 2022 y 568.000 más que los sumados por Petro en la primera vuelta de 2018.