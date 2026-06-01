La izquierda se consolidó en Antioquia: Cepeda sumó 123.000 votos más que Petro en 2022

Los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales actualizaron el mapa político en varias regiones del país. Mientras en ciudades como Barranquilla y Bogotá la principal novedad fue un petrismo que perdió fuerza ante la derecha, en Antioquia se consolidó una tendencia que ya se había avizorado en las pasadas elecciones legislativas: una izquierda muy lejos de ganar, pero que está en crecimiento. De acuerdo con el boletín 26 de la Registraduría, con el 100% de las mesas informadas, en el departamento el vencedor por un amplio margen fue Abelardo de la Espriella, con un total de 1.723.406 votos, equivalentes al 54,3%. Le puede interesar: Antioquia le puso 16% de los votos a De la Espriella: ¿cómo se reacomodará el tablero? Si a los votos de De la Espriella se suman los obtenidos por Paloma Valencia, quien alcanzó 294.322 sufragios, equivalentes a un 9%, la derecha se afianzó como la tendencia política con más fuerza en el departamento, con un 63% de los votos. No obstante, la candidatura de Iván Cepeda ocupó el segundo lugar con 805.652 votos, equivalentes al 25%. Si se compara con años anteriores, el senador del Pacto Histórico sumó 123.000 votos más que los logrados por Petro en la primera vuelta presidencial de 2022 y 568.000 más que los sumados por Petro en la primera vuelta de 2018.

En el caso del departamento, la votación de este domingo no solamente marca un nuevo récord para un candidato de la izquierda, sino que muestra que esta tendencia política viene abriéndose camino en un territorio en el que históricamente fue minoría.

El mapa electoral de Antioquia: ¿dónde ganó Iván Cepeda?

Si se mira el mapa de municipios en los que Cepeda ocupó el primer lugar, las subregiones dominadas por el Pacto Histórico fueron Urabá –en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Murindó y Vigía del Fuerte–, Bajo Cauca –en Tarazá, Cáceres, Caucasia, Zaragoza y El Bagre– y el Nordeste –en Segovia y Remedios. Otro municipio en el que ganó Cepeda fue Puerto Nare, en la subregión del Magdalena Medio. Lea también: Así votó Antioquia en primera vuelta: De la Espriella (54%) dobló a Cepeda (25,4% Porcentualmente, las dos victorias más holgadas de Cepeda ocurrieron en Murindó, con un 92% de los votos; Vigía del Fuerte, con el 74% y Turbo, con el 60%. En Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Segovia las victorias se dieron con más del 50% de los votos. En cambio, los dos municipios en los que el Pacto Histórico venció con un margen más estrecho fueron El Bagre –en el que Cepeda sacó un 46% frente a un 41% de De la Espriella– y Remedios – donde Cepeda ganó con 45% de los votos frente a un 38% obtenido por De la Espriella.

Aunque resultan mostrarse más llamativas en el mapa, las votaciones de Cepeda en estos 15 municipios están lejos de explicar el origen del grueso de sus votos. Si se suman todos, el resultado de los territorios pintados con los colores del Pacto en los resultados preliminares de este domingo da 138.440 votos, lo que equivale a apenas un 17% de los votos obtenidos por el candidato del petrismo. ¿De dónde sale entonces el resto?

Las grandes ciudades fueron la clave, no la periferia

Tal como salió a flote en las pasadas elecciones legislativas, en Antioquia las dos plazas que se han convertido en determinantes a la hora de la verdad son el Valle de Aburrá y el Oriente cercano, donde se asientan los núcleos urbanos más densamente poblados. Siga leyendo: Así se la jugaron los políticos paisas para la primera vuelta Pese a que en esas dos subregiones Abelardo de la Espriella venció en todos y cada uno de los municipios, ratificando la fuerza de la derecha, Cepeda ‘arañó’ votos claves. El principal bastión de Cepeda en Antioquia es, por mucho, Medellín, donde obtuvo 300.729 votos; es decir, más de una tercera parte de lo que consiguió en todo el departamento.

En el área metropolitana del Valle de Aburrá, el segundo municipio en el que más votos sacó fue Bello, con 63.055. Itagüí fue el tercero con más sufragios, con 39.461 votos, y Envigado no se quedó atrás, con 23.934. Para ilustrar el peso del Aburrá, basta comparar solo un par de municipios con el Urabá Antioqueño, dejando incluso por fuera a Medellín. Si se enfrentan los totales de todos los municipios del Eje Bananero y la zona del Atrato Medio, solamente contra lo que Cepeda alcanzó a recoger en Bello e Itagüí, estos dos últimos superan a los primeros por más de 12.000 votos. Entre tanto, si se suman los diez municipios del Valle de Aburrá, el acumulado de Cepeda es de 491.458 votos. Lea también: Las cuentas detrás de la segunda vuelta: ¿Cuántos votos necesitan Abelardo y Cepeda para ganar? Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Si a ese total se suman sus resultados obtenidos en los municipios de la zona del Altiplano del Oriente antioqueño –Rionegro, Marinilla, La Ceja, El Retiro, Guarne, El Carmen de Viboral, El Santuario, La Unión y San Vicente Ferrer– el total se incrementa a 547.309, lo que equivale aproximadamente al 68% de la votación; es decir, cuatro veces más de lo que sumaron el Urabá, Bajo Cauca y Nordeste antioqueño juntos.

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