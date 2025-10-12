Operativo en La Danta de Sonsón contra el Clan del Golfo terminó en asonada contra las autoridades

Lo que inició como un operativo contra el Clan del Golfo en el sector La Danta, del municipio de Sonsón, terminó en una asonada contra la fuerza pública, que dejó varios vehículos incinerados y el eje vial de la Medellín–Bogotá bloqueado temporalmente.
Según informaron las autoridades, hasta la vereda El Porvenir de ese municipio se desplazaron miembros del Gaula Militar del Oriente para capturar a un presunto cabecilla de la estructura Magdalena Medio ‘Oliverio Isaza Gómez’ del Clan del Golfo, conocido como Don Hugo o alias El H. Sin embargo, allí fueron sorprendidos por otros presuntos integrantes del Clan, por lo que se desató un intenso enfrentamiento a tiros.
El combate duró varias horas, concluyendo con la muerte de un presunto integrante de esta organización criminal conocido con el alias de Guadaña y la captura de otros tres. Además, un menor de edad y una joven de 25 años resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial.
