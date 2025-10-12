x

Operativo en La Danta de Sonsón contra el Clan del Golfo terminó en asonada contra las autoridades

La acción ofensiva dejó un presunto miembro del Clan del Golfo muerto y dos heridos. Los desmanes dejaron vehículos del Ejército incinerados.

  • Imagen de referencia del corregimiento La Danta de Sonsón. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo
12 de octubre de 2025
bookmark

Lo que inició como un operativo contra el Clan del Golfo en el sector La Danta, del municipio de Sonsón, terminó en una asonada contra la fuerza pública, que dejó varios vehículos incinerados y el eje vial de la Medellín–Bogotá bloqueado temporalmente.

Según informaron las autoridades, hasta la vereda El Porvenir de ese municipio se desplazaron miembros del Gaula Militar del Oriente para capturar a un presunto cabecilla de la estructura Magdalena Medio ‘Oliverio Isaza Gómez’ del Clan del Golfo, conocido como Don Hugo o alias El H. Sin embargo, allí fueron sorprendidos por otros presuntos integrantes del Clan, por lo que se desató un intenso enfrentamiento a tiros.

El combate duró varias horas, concluyendo con la muerte de un presunto integrante de esta organización criminal conocido con el alias de Guadaña y la captura de otros tres. Además, un menor de edad y una joven de 25 años resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial.

Durante el operativo se incautaron seis fusiles de diferentes calibres, dos subametralladoras, cinco pistolas, dos granadas, doce proveedores de pistola, seis proveedores de subametralladora, 46 proveedores para fusil, siete radios de comunicación, munición de diferente calibre, teléfonos celulares y material de intendencia.

La cuestión fue que, tras el operativo, la comunidad de la zona provocó una asonada que terminó con varios uniformados retenidos, y tres carros y una moto del Ejército incinerados.

La Séptima División del Ejército confirmó los hechos y afirmó que adicionalmente, los 400 congregados no solo liberaron a los detenidos, sino que también se llevaron el cadáver del presunto miembro neutralizado y además se llevaron las armas y los elementos incautados.

De otro lado, también se registraron bloqueos a varias vías de ingreso a la zona, entre ellas la Autopista Medellín–Bogotá, a la altura del corregimiento Doradal, de Puerto Triunfo. Allí, varias personas tumbaron árboles y los atravesaron completamente en el corredor.

Las autoridades investigan si estos bloqueos fueron promovidos por el Clan del Golfo a través de cadenas de WhatsApp amenazantes.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que ocurre un hecho así en la convulsa zona. El pasado 27 de febrero cientos de motociclistas y habitantes de Puerto Triunfo, subregión del Magdalena Medio antioqueño, se tomaron las calles de ese municipio en medio de las exequias del abatido cabecilla del Clan del Golfo, Oliverio Isaza Gómez, más conocido como alias Terror.

Al tiempo de que en gran parte de ese municipio hubo zozobra por cuenta de panfletos en los que ese grupo armado presuntamente ordenaba el cierre del comercio, otro nutrido grupo de habitantes concurrió a la Autopista Medellín - Bogotá y al coliseo del corregimiento Las Mercedes para despedir al cabecilla.

A través de varios videos que fueron grabados por transeúntes y habitantes de ese municipio, quedó captado cómo durante la noche del pasado 25 de febrero esa autopista se llenó de personas portando camisetas y banderas blancas, esperando la llegada de los restos mortales tanto de Terror, como de otros de los integrantes del Clan del Golfo que fueron neutralizados en aquel operativo.

