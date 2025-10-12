Petro ordenó eliminar aranceles a telas y cueros, y enciende debate entre actores del sector textil

El presidente Gustavo Petro ordenó a la ministra de Comercio, Diana Morales, eliminar los aranceles del 40% que actualmente se aplican a las telas y los cueros.
Según explicó en su cuenta de X, la medida busca reducir los costos de producción en la industria textil y fortalecer las exportaciones del sector.
El mandatario destacó que la confección nacional es de alta calidad y que, al aliviar sus cargas financieras, el país podría generar más riqueza y valor agregado.
Y señaló, además, que la eliminación de los aranceles contribuirá a mejorar la competitividad de un sector que considera estratégico para la economía colombiana.
Esta decisión se suma al proyecto de decreto publicado hace unas semanas por el Ministerio de Comercio, que plantea reducir temporalmente el arancel del 10% al 0% para varias partidas de hilados que actualmente cuentan con producción nacional.
El borrador propone una modificación parcial del Arancel de Aduanas para un grupo de materias primas e insumos utilizados por los sectores de confección y calzado, entre ellos la fibra de algodón procesada en forma de hilo, lista para su uso industrial.
“Avanzamos en tres decretos estratégicos para consolidar la reindustrialización del país y fortalecer el sistema moda colombiano como motor de valor agregado, empleo y productividad. El primero contempla 37 subpartidas de hilados sin producción nacional; el segundo abarca telas y cueros que tampoco cuentan con oferta interna, y el tercero comprende 10 subpartidas con producción nacional insuficiente, según el trabajo técnico, riguroso y en campo que hemos desarrollado con visitas a las empresas que hoy transforman algodón en el país”, indicó la ministra de Comercio.