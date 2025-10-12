Petro ordenó eliminar aranceles a telas y cueros, y enciende debate entre actores del sector textil

El presidente Gustavo Petro ordenó a la ministra de Comercio, Diana Morales, eliminar los aranceles del 40% que actualmente se aplican a las telas y los cueros. Según explicó en su cuenta de X, la medida busca reducir los costos de producción en la industria textil y fortalecer las exportaciones del sector. El mandatario destacó que la confección nacional es de alta calidad y que, al aliviar sus cargas financieras, el país podría generar más riqueza y valor agregado. Y señaló, además, que la eliminación de los aranceles contribuirá a mejorar la competitividad de un sector que considera estratégico para la economía colombiana. Le puede interesar: Ante competencia de Temu y Shein, Gobierno eliminará aranceles a insumos de confección y calzado Esta decisión se suma al proyecto de decreto publicado hace unas semanas por el Ministerio de Comercio, que plantea reducir temporalmente el arancel del 10% al 0% para varias partidas de hilados que actualmente cuentan con producción nacional. El borrador propone una modificación parcial del Arancel de Aduanas para un grupo de materias primas e insumos utilizados por los sectores de confección y calzado, entre ellos la fibra de algodón procesada en forma de hilo, lista para su uso industrial. “Avanzamos en tres decretos estratégicos para consolidar la reindustrialización del país y fortalecer el sistema moda colombiano como motor de valor agregado, empleo y productividad. El primero contempla 37 subpartidas de hilados sin producción nacional; el segundo abarca telas y cueros que tampoco cuentan con oferta interna, y el tercero comprende 10 subpartidas con producción nacional insuficiente, según el trabajo técnico, riguroso y en campo que hemos desarrollado con visitas a las empresas que hoy transforman algodón en el país”, indicó la ministra de Comercio.

La funcionaria añadió que este tercer decreto “incorpora medidas equilibradas para proteger la industria nacional” y, una vez cubierta su capacidad productiva, permitir que la demanda restante se supla mediante importaciones a cero arancel, bajo esquemas de cupos o “aranceles inteligentes” que eviten la competencia desleal y garanticen condiciones justas de mercado. Pero estas iniciativas están reavivando un viejo debate dentro del sistema moda colombiano: cómo impulsar la competitividad de la industria sin poner en riesgo los eslabones productivos que la sostienen.

Gremio de la confección apoya decisión de eliminar aranceles a los hilos y demás materias primas

Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, ha hecho constantes llamados al Gobierno Nacional para adoptar una decisión que considere “valiente, justa y necesaria” en favor de la reindustrialización del país. Lea aquí: Textileras colombianas en crisis: Temu y aranceles reviven procesos de reorganización y liquidación Criado enfatizó que el Gobierno debe decidir si apoya a las 142.000 micro, pequeñas y medianas empresas que conforman el 99% del empleo del sistema moda colombiano, o si protege —según dijo— “a dos grandes compañías que se oponen sistemáticamente a las reformas y no representan al sector”.

El dirigente gremial explicó que eliminar los aranceles a los hilos y demás materias primas es fundamental para la economía popular y la justicia social, especialmente frente a la competencia de plataformas como Temu, Shein y AliExpress, cuyos productos ingresan sin pagar impuestos ni generar empleo en el país. Asimismo, advirtió que la producción nacional de hilos solo cubre el 5% de la demanda del sector, por lo que mantener los aranceles significa “perpetuar el rezago competitivo y sacrificar miles de empleos”. Además, recordó que más de 30 empresas textiles, entre ellas Coltejer, Textrama, Unica, Liverpool y Suavipunto, han cerrado en los últimos años, mientras otras —como Fabricato, Textilia y Protela— se encuentran en procesos de insolvencia. Entérese: China viste a Colombia: 40% de la ropa importada viene de allí El líder de la Cámara de la Confección propuso un enfoque de “gana-gana” que permita fortalecer el cultivo nacional de algodón, aprovechar los tratados de libre comercio y al mismo tiempo proteger el tejido empresarial que impulsa toda la cadena productiva del sistema moda colombiano.

La postura entre fabricantes de hilos y algodoneros