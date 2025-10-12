x

Atención: en algunas zonas del Valle de Aburrá podría tardar el regreso del agua, ¿cómo será el restablecimiento del servicio?

Empresas Públicas de Medellín informó que continúa con el proceso de restablecimiento; sin embargo, habrá variaciones en relación con los horarios que se informaron con antelación.

  • Los trabajos en la planta Manantiales ya terminaron. Debido a esto, EPM está trabajando en el proceso de restablecimiento del acueducto. Foto: Julio César Herrera Echeverri
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

12 de octubre de 2025
Los trabajos de modernización de la planta de potabilización Manantiales que surte de agua a los habitantes del norte de Medellín y el Valle de Aburrá ya finalizaron. Debido a eso, ya Empresas Públicas de Medellín (EPM) comenzó con el proceso de restablecimiento del servicio, sin embargo, este puede tardar más de lo pensado en algunas zonas.

Así lo informó la entidad, quien a través de sus canales oficiales ha detallado a la comunidad sobre los trabajos que han dejado a más de un millón de personas sin el servicio de acueducto en el norte de Medellín y los municipios de Bello, Copacabana y Girardota.

Lea también: Finalizaron los trabajos de modernización en la planta Manantiales, ¿qué falta para que regrese el agua al norte del Aburrá?

Tal como se comunicó en horas de la mañana, en la tarde de este domingo EPM ya está trabajando en el restablecimiento del servicio de agua potable, sin embargo, ha reiterado que el suministro del líquido será entre el día de hoy y a más tardar el lunes.

“Continuamos con el proceso de restablecimiento de nuestra infraestructura para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Tal como lo anunciamos durante las diferentes comunicaciones que hemos hecho, se hará un restablecimiento paulatino desde la tarde del día de hoy y en el transcurso de la noche y en la mañana de mañana”, anunció la empresa de servicios públicos.

Aunque ya se habían informado algunos horarios, debido a unos ajustes en el sistema y otras situaciones, EPM ha indicado que estará comunicando en sus canales oficiales en qué zonas se iniciará con el restablecimiento.

Así mismo, desde EPM aclararon que cuando informan que ya se restableció el servicio, quiere decir que el agua ya circula por la red principal, sin embargo, debido al trabajo de almacenamiento, el servicio volverá poco a poco a los hogares de acuerdo a su ubicación, siendo los últimos quienes están más cerca a los tanques.

Por eso se mantiene el llamado para que no haya un consumo desmesurado, pues esto va a permitir un restablecimiento del servicio más ágil. De igual manera se sugiere que una vez terminada la suspensión no se bote el agua sobrante, pues esta puede ser utilizada en temas de aseo, limpieza o para regar las plantas del hogar.

Siga leyendo: Atención: así puede seguir la ruta de los carrotanques de EPM para abastecerse de agua

